El Supremo rechaza la última bala de Puigdemont para acceder al escaño europeo

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas "cautelarísimas" solicitadas por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del ex consejero Antoni Comín que pedían suspender la medida adoptada por la Junta Electoral Central (JEC) por la que declaraba nula el acatamiento de la Constitución efectuada en Bruselas.

La Sala Tercera del Alto Tribunal también rechaza suspender el acuerdo que dejaba vacantes los escaños del líder de ERC, Oriol Junqueras, y de los dos políticos mencionados anteriormente. Esto supone en la práctica que sus sillones quedarán vacíos, ya que tampoco corre la lista electoral.

Los dirigentes catalanes argumentaban que el próximo 2 de julio se celebrará la constitución del Parlamento Europeo y que se podrían ver privados de su derecho a asistir a la sesión hasta que finalmente haya sentencia en el juicio del procés. Los magistrados señalan que los políticos han tardado seis días en imponer el recurso.

El escrito afirma que no se producen las circunstancias de especial urgencia expresadas por los recurrentes para aceptar la medida cautelar: "El mantenimiento de la efectividad de los acuerdos de la Junta Electoral Central recurridos no crea una situación irreversible que exija decidir ahora sobre las pretensiones cautelares presentadas, las cuales pueden ser examinadas y resueltas en el breve margen de tiempo previsto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción. Por tanto, no se producirán perjuicios irreparables para los recurrentes, si debieran prosperar sus razones".

Decisión de la JEC

La JEC rechazó por unanimidad el pasado día 20 de junio la petición del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, para que dé por válida una fórmula de acatamiento efectuada ante una autoridad notarial de Bélgica que permita al expresidente catalán ir al Parlamento de la UE. Asimismo, dejó vacantes los escaños tanto del expresidente de la Generalitat como del líder de ERC, Oriol Junqueras y de Antoni Comín.

También suspendió todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, "todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento".

Tanto Comín como Puigdemont permanecen fugados de la Justicia española, mientras Junqueras continúa en prisión preventiva por estar acusado de un posible delito de rebelión, entre otros, con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ninguno de los tres pudo acatar la Constitución de modo "incondicionado" ni presencialmente, como exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y distintas resoluciones y acuerdos de la Junta.