El Supremo deniega el permiso navideño a Sànchez, Turull, Rull, Forcadell y Forn por pedirlo sin antelación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha denegado el permiso para pasar las fechas navideñas en casa que habían solicitado Jordi Sànchez, Jordi Turull,Josep Rull, Carme Forcadell y Joaquim Forn por no haberlo solicitado con suficiente antelación.

En el escrito la sala reconoce que la resolución llega después del día de Navidad, por lo que "la petición ha perdido su objeto de forma", y explica que "deberían haberlo pedido teniendo en cuenta cuáles son los mínimos trámites procesales necesarios".

Los presos independentistas pretendían acogerse a un artículo de la Ley Penitenciaria para poder pasar las fechas navideñas con sus seres queridos. En concreto al punto 47, que dice "en caso de fallecimiento o enfermedad grave" de algún familiar "así como por importantes y comprobados motivos (...) se concederán permisos de salida".

La Navidad no es motivo para salir

El Alto Tribunal rebate su escrito porque entiende que, además de pedirlo tarde, "no existe una previsión legal referida a la concesión de permisos con motivo de las fiestas navideñas", a lo que añade que "la concesión sólo tendría cabida en la cláusula relativa a los "importantes y comprobados motivos" y estos no concurren en relación con unas festividades que no son acontecimientos que surjan de manera inesperada".

Sànchez, Turull, Rull y Forn habían pedido salir el día 24 por la mañana con la intención de volver el 26, dos días después. En el caso de Forcadell, la expresidenta de la mesa del Parlament pretendía salir en las mismas fechas para posteriormente ampliar ese permiso desde el mediodía del día 31 hasta la tarde del día 1 de enero de 2019 y desde el mediodía del día 5 hasta la tarde del día de reyes.