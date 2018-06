Silvia Barrera: "El Estado tiene que tomar conciencia para luchar contra el cibercrimen"

Diez años persiguiendo delitos en internet dan para mucho. Silvia Barrera (Madrid, 1977) ha trabajado una década en la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía Nacional, llegando a ser inspectora. Ahora se ha pedido una excedencia y ha decidido escribir 'Instinto y pólvora: la vida real de una inspectora de policía' (Planeta) en una nueva etapa de su vida en la que quiere "ayudar a protegernos de las amenazas" que andan por la red.

¿Un teléfono móvil es un arma?

No, las armas son las personas que lo utilizan. Depende. Si alguien pierde el móvil y no tiene contraseña para acceder a su interior puede haber conversaciones de mucho interés. También se le pueden instalar aplicaciones que permiten la captura de datos como contraseñas o correos electrónicos.

¿Existe un perfil de esa ‘persona armada’?

No. En el caso del móvil se utiliza mucho para controlar a la pareja o desde el trabajo. Se instalan aplicaciones espías para controlar lo que hace la otra persona. Si el delito que se comete es una estafa con el móvil es complicado porque en el móvil no solemos guardar contraseñas. Para determinadas acciones utilizamos más el ordenador. Por eso el móvil a veces es más seguro.

¿Cómo es el día a día de un ‘patrullero’ de la red?

Menos divertido que el de quienes están en la calle. Pero es diferente, tenemos mucha más casuística para investigar, aprendes mucho porque la red siempre da herramientas y modus operandis nuevos. Los criminales siempre están innovando con aplicaciones que tienes que aprender a utilizar. Es un reto porque tenemos que deshacer el camino andado por los delincuentes.

¿Se duerme bien viendo según que cosas en la red?

Se duerme peor cuando ves un homicidio, un cuerpo en el suelo. Hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados a ver determinadas imágenes violentas. En mi caso lo más fuerte que he visto es pornografía infantil, pero te acostumbras a esos contenidos y los frivolizas. No es recomendable estar muchas horas delante de ese material.

¿Ha sido duro recordarlo cuando ha escrito el libro?

Sobre todo los homicidios, los suicidios, las situaciones de violencia de género. Te marcan mucho, aunque te hayan entrenado para eso.

¿Cómo de profunda y accesible es la deep web?

Accesible es, solo hace falta un navegador. Ahí se puede adquirir cualquier tipo de bien ilícito, desde armas a drogas. Pero también tiene su riesgo para el comprado, aunque sea más difícil rastrear al usuario. El que adquiere este tipo de productos tiene que tener más cuidado, porque a ver dónde te van a entregar lo que compras. Pero es muy fácil, lo puede hacer cualquier persona.

¿Qué tareas tiene España en la lucha contra el cibercrimen?

Tenemos que destinar más recursos, tanto técnicos como humanos. Hace falta concienciación a nivel institucional. Deberíamos destinar muchos más recursos, no somos lo más punteros si nos comparamos con otros países que cuentan con verdaderos ejércitos en la lucha contra el cibercrimen.

La gente también debería saber que todo lo que hace en internet deja rastro.

La formación de la gente es básica, pero hasta que no les pasa algo malo no lo ven como algo cercano. No se dan cuenta que si no son víctimas lo serán en un futuro, es sólo cuestión de tiempo. Hay otras personas que están siendo víctimas y no lo cuentan por vergüenza o porque se van a reír de ellos por desconocimiento.

También puede haber quien no sea consciente de que está cometiendo un crimen porque no consideran la red un espacio como la vida real.

No te creas, a lo mejor no conocen exactamente el tipo penal, pero si uno está persiguiendo a una persona, la insulta, la veja, publica fotos de carácter íntimo la está humillando, todos sabemos que está mal. Cuando haces un comentario ofensivo es para herir a una persona. La gente es totalmente consciente de lo que hacen, pero no de sus consecuencias.

¿Se puede prohibir el anonimato en las redes?

Soy partidaria de que no se haga, porque vas a terminar censurando la red. Hay que apoyar y potenciar la colaboración y la investigación. El anonimato es un derecho que tenemos. Cuando vamos por la calle no vamos con el DNI pegado en la frente. Debería ser igual en la red.

Ha estado diez años en la unidad de Investigación Tecnológica ¿cómo ha cambiado el Código Penal gracias a su trabajo?

Se introdujo el acoso, el sexting, la extorsión por la publicación de imágenes, los daños informáticos. Pero han sido modificaciones que han venido dadas por una normativa europea que lo imponía para establecer medidas de colaboración entre países, no porque el legislador español pensase que había que hacerse.

¿Habría que perseguir las fake news?

No. Una cosa es que se desinforme para hacer una campaña de desprestigio reputacional o que se ponga en peligro la seguridad nacional de un estado, que son delitos, pero el derecho a contar una mentira es algo que está relacionado con la libertad de expresión. Si luego cada uno no quiere comprobar las fuentes que lee es su problema. Contar mentiras nunca ha sido delito.

¿Qué puede hacer un ciudadano normal para proteger sus datos o su identidad?

Lo primero formarse. No podemos operar en la red sin saber lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a mandas correos pero también a identificar si nos llega un mensaje malicioso. Tenemos que saber los riesgos a los que estamos expuestos. Lo segundo es tener cuidado con la cantidad de información que damos, como cuando utilizamos aplicaciones una sola vez a las que le damos acceso a contactos, correo, fotos o archivos. Y la información que publicamos, que hoy seamos personas anónimas no significa que no tengamos una responsabilidad en el futuro.