Sanidad anuncia las salidas a la calle con flecos sin aclarar los detalles

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este jueves en rueda de prensa desde La Moncloa para informar de las directrices por los que se regirán las salidas a la calle permitidas desde el próximo sábado, 2 de mayo. Como había adelantado Illa horas antes, los paseos y actividades deportivas se harán por franjas horarias. Sin embargo, el anuncio se ha realizado sin aclarar determinados flecos, pese a las preguntas de la prensa.

Salvador Illa ha afirmado que no será hasta este próximo viernes cuando Sanidad publique una "guía" en la que se recogerán las condiciones concretas para regular las salidas, que se dividirán en tres franjas del día que habrán de respetarse únicamente en los municipios de más de 5.000 habitantes. En el resto de localidades, toda la población podrá salir sin atenerse a los horarios anunciados.

Las actividades deportiva estarán permitidas en dos turnos: de 6.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas. Las personas dependientes -y mayores de 70 años- podrán salir de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Los niños tendrán reservada la franja de 12.00 a 19.00 horas para salir a pasear acompañados de sus padres, como comenzó a hacerse el pasado fin de semana.

Las actividades deportivas solo podrán hacerse individualmente y dentro del municipio de residencia. En cuanto a los paseos, las personas podrán estar acompañadas de un único conviviente, o bien de un cuidador, en el caso de las personas dependientes, y siempre "a una distancia máxima de un kilómetro del domicilio" para evitar la propagación del coronavirus.

Flecos sin aclarar

Al margen de esas especificaciones, el ministro no ha aclarado si, por ejemplo, los padres que salgan una vez con sus hijos de paseo podrán luego salir a la calle para hacer deporte y/o pasear a su perro o hacer la compra. Tampoco ha concretado el límite de tiempo por el que podrán hacerse estas salidas.

La decisión, adoptada “a tenor de los datos que muestran la buena evolución de la pandemia”, ha sido avalada este mismo jueves por el comité técnico para la ‘desescalada’ que preside Pedro Sánchez y en el que se integran otros tantos miembros del Ejecutivo, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Insistencia en las provincias

"No hay un manual, pero sí hay certezas", ha indicado Illa, en referencia al plan de 'desescalada', como consecuencia de que "el estado de alarma ha funcionado". "No hay que confrontar salud con política", ha aseverado el ministro, que ha repetido que "no hay que perderle el respeto al virus".

Salvador Illa ha insistido en aplicar el plan establecido por el Gobierno para garantizar la "vuelta a la nueva normalidad". En ese sentido, ha abogado otra vez por utilizar las provincias como "unidad de medida" para el avance de las fases, pese a que el pasado miércoles cedió a las demandas autonómicas, que pedían flexibilizar ese criterio territorial.

Illa ha remarcado la necesidad de implementar medidas de "control y coordinación para tener unos criterios comunes" compartidos por el Gobierno y las comunidades autónomas, a las que ha reclamado "unidad" en torno a un plan "flexible y asimétrico", pese a que diversos presidentes autonómicos han manifestado ya su rechazo al plan del Ejecutivo de Sánchez.