Sánchez comparecerá en el Congreso el 22 de abril para la previsible prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo 22 de abril al pleno que celebrará el Congreso de los Diputados. La comparecencia se producirá "a petición propia" para informar de los acuerdos del Consejo Europeo y, previsiblemente, para prorrogar el estado de alarma por la crisis del coronavirus.

La iniciativa debe partir del Gobierno. En el último pleno, el presidente Pedro Sánchez ya se mostró "convencido" de que tendría que solicitar al Congreso una tercera prórroga porque auguraba que para el día 25 no se habría puesto aún fin a la pandemia. Esa ampliación, por otras dos semanas, llevaría el estado de alarma hasta el 10 de mayo.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara para pedir la prórroga", dijo Sánchez la semana pasada, apuntando que sería "una noticia extraordinario" que no fuera necesario alargar esta situación excepcional.