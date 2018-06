El Gobierno planea acercar al etarra 'Santi Potros', condenado por Hipercor, al tener 70 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha precisado este miércoles que el acercamiento de presos de ETA al País Vasco comenzará con los internos enfermos y los mayores de 70 años que siguen entre rejas. Según ese criterio, uno de los beneficiados por la medida será el histórico dirigente de la banda, Santiago Arrospide Sarasola, alias ‘Santi Potros’, de 72 años de edad. Sólo otros dos miembros del Colectivo de Presos de ETA se encuentran también por encima de ese límite: Joseba Arregi (72 años) y Sebastián Etxaniz (75 años).

Por su parte, desde el Ministerio del Interior prefieren no hablar de colectivos concretos e insisten en que se revisará cada caso. No obvian que la edad puede ser un elemento determinante, pero no el único. Serán las juntas de tratamiento de cada prisión las que elaboren informes teniendo en cuenta también otros parámetros como el delito cometido, la actitud, el arraigo familiar o lo que les resta de condena, entre otros.

Nacido el 2 de febrero de 1948 en el municipio de Lasarte (Guipúzcoa), ‘Santi Potros’ fue detenido por primera vez en 1987 y tiene fijada la liquidación de su condena el mes de septiembre de 2025. Se encuentra en la cárcel de Topas (Salamanca) a unos 450 kilómetros de su casa. El que fuera jefe de comandos de la organización criminal fue detenido por última vez el 20 de enero de 2015 cuando ingresó en prisión provisional por riesgo de fuga. Un mes antes, la Audiencia Nacional le había puesto en libertad al descontar de su condena las penas cumplidas en Francia, un criterio que fue corregido después por el Tribunal Supremo.

Sus principales condenas

Desde entonces, ha sido condenado en varias ocasiones, una de ellas, en junio de ese mismo 2015 a 17 años de cárcel por ordenar el asesinato frustrado del que fuera fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba. Meses después se impuso a otra pena de 94 años de prisión por dar instrucciones al 'comando Barcelona' para atentar contra una patrulla del Instituto Armado, cuyos dos ocupantes sufrieron heridas de gravedad el 2 de abril de 1987.

Las condenas más graves que pesan contra Santiago Arrospide se produjeron por haber ordenado atentados como el de Hipercor, donde murieron 21 personas, o el cometido por el comando Madrid que lideraba Iñaki de Juana Chaos en la Plaza de República Dominicana de la capital y en el que murieron 12 personas.

'Santi Potros', detenido en 1987 en Francia, se benefició de la política de acercamientos a cárceles del País Vasco emprendida por el Ministerio del Interior a finales de 2008. Fue trasladado a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en 2009 tras mostrar su desacuerdo con la banda y posicionarse a favor del final de la lucha armada cuando estaba recluido en Puerto I, en Cádiz.

Otros veteranos

No son muchos los veteranos que han alcanzado los 70 años en prisión aunque el espectro se amplia si se fija el límite en 60. Un total de 27 se encuentran por encima de esa edad. Por encima de 65 ya se encuentran algunos de los históricos más sanguinarios como Dolores López Resina (67), Iñaki Arakama Mendía, 'Makario' (67) o Francisco Mújika Garmendia 'Pakito' (65).

En el año 2014, un año después de anunciar por primera vez que estaban dispuestos acogerse a beneficios penitenciarios y tres años después del cese definitivo de la violencia, los presos de la banda buscaron desatascar la situación proponiendo al Gobierno un plan de acercamiento escalonado a la cárcel de Zaballa (Álava). En su caso también pedían comenzar con los internos de más edad y los enfermos graves.

Los 13 enfermos

Según las plataformas de apoyo a los presos de ETA, son 13 los internos de la organización aquejados de algún problema de salud. Sólo uno de ellos, Ibon Fernández Iradi 'Susper' se encuentra en Francia y hay tres que ya han sido trasladado al País Vasco. En la lista se encuentra Javier Arricuren Ruiz, 'Kantauri', ex dirigente de la banda, afronta con una larga condena en Murcia. Sufre cardiopatía isquémica severa, según fuentes abertzales. Miker Arrieta, en la cárcel de Algeciras, espondilartropatia, sacroileitis y artritis. Garikoitz Arruarte, preso en Almería, sufre uveitis anterior aguda en el ojo derecho, entre otros padecimientos.

Sigue la lista con José Manuel Azkarrate, al que le achacan un cavernoma de la vena porta con grave riesgo, entre otros, de hemorragias digestivas. Está interno en Alcalá Meco, Madrid. Joseba Borde, en la cárcel de La Coruña, sufre un adenocarcinoma. A Jagoba Codó le diagnosticaron una espondilitis anquilosante, siempre según las mismas fuentes. Está preso en Castellón.

Iñaki Etxeberria, en la misma cárcel de Salamanca que 'Santi Potros', sufre problemas en los ojos. Gorka Fraile, interno en Badajoz, sufre un carcinoma epidermoideo en el dorso de la lengua. Aitzol Gogorza, actualmente en la cárcel de Basauri (Vizcaya). Padece trastorno obsesivo compulsivo. Ibon Iparraguirre padece sida, fue excarcelado e ingresado el pasado enero en un centro médico de Euskadi. Se declara naturista y ha seguido un tratamiento de su enfermedad poco ortodoxo todos estos años. José Ramón López de Abetxuko sufre bradicardia sintomática y está preso en Villabona Asturias. Cierra la lista, Jesús Martín Hernando, que padece esquizofrenia. También está en la cárcel de Basauri.