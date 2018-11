El nuevo imán de Ripoll sobre los yihadistas de Barcelona: “Han ido al paraíso”

Las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinieron una cantidad ingente de números de teléfono tras los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 con el ánimo de saber si había más personas relacionadas con la célula yihadista. Muchos de los investigados eran los propios familiares de los terroristas. Entre ellos hay algunos que muestran un nulo arrepentimiento ante lo sucedido. Pero de sus conversaciones también se arroja el apoyo de líderes religiosos musulmanes de Ripoll donde vivían la mayoría del grupo liderado por otro imán, Abdelbaky Es Satty.

Vozpópuli ha tenido acceso en exclusiva a esta parte del sumario una vez se ha levantado el secreto que había sobre ella. Son decenas de investigados y de comunicaciones intervenidas, siempre con la autorización del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En alguno de los 28 tomos en los que se recogen las intervenciones se dibujan las relaciones entre las familias de los terroristas y su vínculo con la comunidad islámica del municipio gerundense.

Según se deduce de las conversaciones detectadas, reciben el apoyo de los líderes islámicos, aunque se preocupan de hacerlo de forma discreta ante el temor de que están siendo investigados. En una de las conversaciones intervenidas semanas después de los atentados hablan Hafida y Hanane Oukabir, hermanas de Driss (actualmente procesado y en prisión por estos hechos) y Moussa. El primero fue el que alquiló la furgoneta de la Rambla y el segundo fue uno de los abatidos en Cambrils junto a otros cuatro jóvenes.

"Este imán nuevo"

Hanane le dice a su hermana que se ha encontrado con el padre de los hermanos Hichamy, también muertos en el atentado, y le ha hablado de “este imán nuevo que ha llegado”, En ese momento, Hafida le advierte de sea cautelosa: “Vigila lo que has de explicar por si nos están escuchando”. “Pues eso que has entendido, que han ido al paraíso”, zanja Hanane. Luego continúa y dice que el padre de los Hichamy le ha contado que el imán “se ha girado hacia un lado y hacia otro acojonado, ha querido hacer llegar el mensaje, pero acojonado". Su hermana le responde que “es que la gente tiene mucho miedo”.

Estas frases vienen recogidas en un informe de los Mossos d’Esquadra remitido al juez en el que concluyen que “en el momento de hablar del imán se desprende que éste (parece ser un nuevo imán de la Comunidad Annour) ha querido hacer llegar el mensaje de manera discreta a la familia (se refiere a la familia Hichamy) e incluso con miedo por lo que se pueda interpretar de sus palabras y que da por hecho que los chicos han ido al paraíso”.

El 22 de octubre, dos meses después de la matanza, Hafida Oukabir mantuvo otra conversación con su madre en la que justifica las acciones de sus hermanos. “Es obligatorio para el hombre hacer la yihad por Alá… no es un juego”, le dice al tiempo que se muestra contrariada porque “la gente no piensa en Dios”. “Si Dios quiere a alguien, se lo lleva”, insiste la hermana ante su madre, que replica que eso es lo que dice el Corán: “Cuando una persona es buena, no se queda”.

Según se deduce de la conversación recogida en el informe de los Mossos, una tercera persona, cercana a la familia, le dice a la madre que el menor de los hermanos fallecido en Cambrils “ha ido al paraíso”. “Está, está”, confirma la hermana Hafida Oukabir. Según recuerda la policía autonómica, la novia de Driss Oukabir ya había advertido de que cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el atentado en la Rambla, Hafida Oukabir hizo "un gesto de satisfacción". Eso llevó a los investigadores a temer que esta joven hubiese tenido algún tipo de información de lo que iba a pasar.

España "el país de los incrédulos"

En otra conversación detectada por los Mosso d’Esquadra, registrada el 29 de octubre Hafida charla de nuevo con su hermana llamada Hanane. Esta última le dice que ha estado hablando con Hammou Minhaj, el secretario de la comunidad islámica Annour de Ripoll, quien le ha ofrecido enterrar el cuerpo de Moussa en Barcelona porque en Marruecos tendrían “problemas”. Pero la hermana Hafida hace ver que no le gusta la idea: “no voy a enterrar a mi hermano en el país de los incrédulos”.

En otra conversación del 13 de noviembre, Hafida conversa con su marido. Le comenta que el imán le ha dicho que su hermano y sus amigos “murieron por la causa de Alá”. “Murieron como mártires”, refrenda su esposo. Ese mismo día, Hafida llamó de nuevo a su madre quien le informó de que había estado hablando con el imán y que éste le había dicho que no era necesario lavar los cadáveres de los fallecidos en los atentados: “Que no hace falta lavar a los chicos porque son mártires. Se fueron con Dios”.

En la misma conversación la madre le indica a su hija que el mismo líder religioso les ha advertido de que “no digan eso a nadie porque ahora les están vigilando a los imanes”. “Suerte tienen que no han cometido ningún pecado en la vida (...) tomaron el camino de Dios, tomaron el camino de la religión, del profeta. No han dañado, no han tocado, no han insultado, no han maltratado”, replica Hafida.

Por este atentado la Audiencia Nacional ha procesado a tres de los investigados por los atentados de Barcelona (los únicos del grupo que siguen con vida), pero les excluye del plan precipitado que se llevó a cabo el 17-A en la Rambla de la ciudad condal y Cambrils que costó la vida a 16 personas. Los tres presuntos yihadistas se sentarán en el banquillo por integración en organización terrorista, fabricación y depósito de explosivos y estragos terroristas en grado de tentativa, pero ninguno de ellos tendrá que responder específicamente por los ataques.