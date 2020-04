Rifirrafe en el Congreso por las diferencias entre el idioma valenciano y el catalán

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha asistido ese jueves a un debate sobre idiomas que nada tenía que ver con el orden del día, centrado en la gestión de la crisis sanitaria causada por el coronavirus o la lucha contra los bulos. Varios diputados se enzarzaron en la sala en un rifirrafe a cuenta de las diferencias entre el catalán y el valenciano después de que la portavoz del grupo antisistema catalán CUP defendiese que son lo mismo.

El conflicto partió de la intervención de la diputada de Junts per Catalunya Miriam Nogueras. Como es habitual arrancó con unas palabras en catalán que en este caso se extendieron más de lo normal y la presidenta de la Comisión le llamó al orden. Se trata de Ana María Botella, exsecretaria de Estado de Seguridad.

Al terminar el turno de palabra, Botella le pidió a la diputada independentista que no se extendiera en las alocuciones en su lengua materna, puesto que el resto de la sala puede no entender "catalán, ni valenciano, ni euskera, ni gallego". Minutos después, la diputada de la CUP Mireia Vehí terció en la cuestión antes de terminar su interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Con todo el respeto, el valenciano, es catalán".

Vox defiende que "el valenciano no es catalán"

El diputado de Vox Javier Ortega Smith, también antes de dar paso al siguiente diputado, quiso aclarar que "el valenciano no es catalán" y que los Països Catalans "no existen". Añadió que en Baleares también tienen sus propias lenguas que no son catalán.

Para poner el punto y final, la presidenta de la Comisión, que es valenciana, leyó un artículo del Estatuto de la Comunidad Valenciana, según el cual, el valenciano es idioma oficial. "Dije valenciano y dije bien", zanjó.