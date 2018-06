El Rey responde al boicot con una defensa de "la Cataluña de todos y para todos"

Los Reyes don Felipe y doña Letizia presidieron la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona en un ambiente marcado por el plantón de las autoridades catalanes, las impotentes protestas callejeras de los CDR, y el cambio de escenario ante el boicot de la alcaldesa de la ciudad.

Llegaron los Monarcas bajo la lluvia y entre aplausos del público congregado a la entrada del centro de convenciones. Los comités republicanos intentaron algunos pitidos, con escaso eco y sin mayores incidentes. La agitación independentista está perdiendo fuelle. Nada pudieron en Tarragona, en la apertura de los Juegos del Mediteráneo y apenas se les percibió en esta jornada en tierras gerundense.

Felipe VI, que pronunció su discurso en catalán, castellano y una parte en francés, se refirió al compromiso de la Fundación, que ahora cumple nueve años, "con una Cataluña de todos y para todos", una Cataluña que "ama su lengua, el catalán, que en diálogo y convicencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano, es un elemento sin el que no cabe entender la cultura de esta tierra".

El acto ha tenido que celebrar en el auditorio Mas de Marroch, que los hermanos Roca, hosteleros y cocineros de relevancia mundial, tienen en la localidad de Vilablareix. Algunos activistas se concentraron a la llegada de los monarcas para mostrar su rechazo a la visita. La alcaldesa de Gerona, Marta Madreñas, había vetado el auditorio municipal, donde tradicionalmente tiene lugar esta ceremonia, luego de haber declarado el Rey 'persona non grata'.

Hizo también el monarca una encendida defensa de las instituciones históricas de autogobierno de Cataluña, así como de su vocación de "tierra de acogida, inclusiva e integradora, respetuosa de la diferencia, abierta y plural, en vanguardia de la cultura y la economía".

Mensaje directo a las actitudes xenófobas y supremacistas que caracterizan al secesionismo sino, muy en particular, al actual 'president', Quim Torra, cuya obra literaria incide desde hace años en estas posiciones. También señaló el Jefe del Estado que Cataluña "ha contribuido a nuestro gran acuerdo de convicencia democrática y cívica en libertad, que va a culminar con nuestra Constitución", lo que ha permitido, dijo, "un desarrollo político y el progreso social y económico de España en su conjunto".

El folklore del 'president'

Torra, de escapada en Washington para tomar parte en una feria folklórica, en cuya apertura protagonizó un incidente con el embajador de España, Pedro Morenés, había anunciado que no volverá a compartir escenario alguno con la Casa Real. Ni él, ni su Gobierno. El ministro de Ciencia, Pedro Duque y la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, acompañaron a los Reyes en esta ceremona, en la que tomaron parte, en una conversación amplia serena, tres personajes de renombre muncial: el cardiólogo Valentí Fuster, el baloncestista Pau Gasol y la campeona paraolímpica Teresa Perales.

Los distinguidos este año con el galardón fueron la cantaora Soleá Morente, el violonchelista Pablo Fernández Castro, la ingiera química María Escudero y el químico Guillermo Mínguez. El Premio Social recayó en la emprendedora Arancha Martínez, impulsora de la ONG "It will be".

El Rey, durante su mensaje, tazó un minucioso repaso de la historia de la Fundación, efectuó una profunda referencia a la importancia del papel de los jóvenes en nuestro país, recordó el compromiso de esta entidad con Gerona y sus gentes, un vínculo cultural y sentimental que se engrandece cada año, pese al acoso que algunos cargos municipales y asociaciones separatistas han llevado a cabo estos días. Carles Puigdemont quiso sumarse a la celebración, a su modo, con una conferencia íntima en Hamburgo.