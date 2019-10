Los Pujol niegan ser un clan y alegan que comparten abogado porque están en el paro

La familia Pujol Ferrusola no es un clan u organización criminal, y solo comparten despacho de abogados porque sabían que la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional les dejaría a todos en el paro. De esta forma se defienden ante el juez José de la Mata el expresidente catalán Jordi Pujol Soley; su mujer, Marta Ferrusola Lladós; y sus hijos Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Marta y Mireia, que en un escrito de 8 de octubre vuelven a pedir al instructor que encargue a Hacienda que investigue si otros países han detectado movimientos bancarios irregulares de los Pujol.

En el recurso de reforma de 11 páginas, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los abogados de los Pujol reprochan al juez su decisión de considerar a toda la familia una organización criminal, cuando según su opinión "no hay un sustrato probatorio que así lo habilite".

En este sentido, el documento sostiene que los informes de la UDEF se centran en Jordi Pujol Ferrusola, pero sin embargo utilizan el plural "sin mayores aditamentos. Reclamamos tutela judicial, pues los hechos no soportan un juicio de imputación recíproca", destacan los letrados.

Y para explicar que no son una organización criminal, los abogados de los Pujol sostienen que el económico es el único motivo por el que la familia ha desplegado una estrategia conjunta de defensa: "Los investigados, con acierto o desacierto, comparten defensa. Y lo hacen por razones puramente de ahorro (aventuraban quedarse todos sin trabajo por razón de la instrucción, como así, lamentablemente, ha sido)", indica el escrito de 8 de octubre.

Los Pujol también acusan a los agentes de la UDEF de hacer "insinuaciones" en sus informes policiales "sobre cantidades millonarias en paraderos ignotos, expresándose desconocimiento exacto por razón de falta de colaboración de las distintas jurisdicciones". En este sentido el escrito del clan del expresident completa, de forma literal: "Durante siete años se han practicado todo tipo de pruebas. La UDEF, sin red de contención, ha hecho pressing por todo el campo. Ha incorporado los más heterogéneos y pintorescos elementos, que han quedado unidos a los autos".

"Otros países"

En otra parte del documento de los Pujol, sus abogados rechazan los argumentos del juez sobre que Jordi Pujol Ferrusola negara tener cuentas en Andorra: "Basta escuchar el conjunto de su declaración para advertir que, más exactamente, en lo atinente a cuentas bancarias en Andorra, se acogió a su derecho a no declarar". En este sentido, los letrados advierten de que tanto el juez como la Policía confunden el sentido del testimonio del primogénito de los Pujol: "Sí dijo no tener cuentas en el extranjero, pero, es obvio, se estaba refiriendo a otros países distintos de Andorra, sobre el que no iba a declarar".

El expresidente catalán también reprocha el juez De la Mata que les acuse de ocultar su patrimonio en el extranjero utilizando fundaciones: "Y es que de ningún modo aquellos, que no todos, que eran últimos beneficiarios de una fundación puede atribuírseles una maniobra de ocultación propia de blanqueo de capitales".

En su defensa los Pujol, que reconocen que estas fundaciones eran panameñas, alegan que no tenían cuentas en el país centroamericano: "Y desde luego, repetimos, los importes de esas personas físicas, titularizadas de un modo u otro, quedaron regularizadas antes de adquirir condición jurídica de investigado".

"Filtración a la prensa"

"En otras palabras", prosigue el escrito del clan del expresidente catalán, descubrir "la relación entre beneficiarios-fundaciones no ha presentado dificultad alguna" en este caso, por lo que según esta defensa los Pujol no tenían voluntad de ocultación.