Puigdemont dice que acabará con los desahucios y Colau le recuerda que votó a favor de ellos

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en Twitter que la república catalana “corregirá” los desahucios, a lo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionado con un duro tuit en el que le recuerda que su partido votó a favor de los desahucios exprés en el Congreso el año pasado.

“Después de cambiar de sede para complacer España ahora dicen que los desahucios son una fantasía. La #RepúblicaCatalana corregirá lo que el Estado de PP, Cs y PSC considera una leyenda urbana” escribía el expresident en Twitter. Hacía referencia a unas polémicas declaraciones vertidas por el director general de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, durante unas jornadas inmobiliarias organizadas por el IESE, en las que aseguraba que “los desahucios forman parte de la leyenda urbana, nosotros no hemos desahuciado a nadie.”

Pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha hecho eco de la polémica y ha respondido en Twitter al expresident, recriminándole que su partido, el PdeCat, votó a favor de los desahucios exprés junto al Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso en 2017. “¡Basta de engañar a la gente!” añadió, junto al hashtag #processisme”

Sr Puigdemont, una mica de decència: el seu partit @pdecat va votar a favor del DESNONAMENT EXPRES amb PP i Cs al Congreso l’any passat. Prou d’enganyar a la gent! #processismehttps://t.co/BGGdiHRiJ3 — Ada Colau (@AdaColau) 26 de enero de 2018

A la polémica también se ha unido el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral. El diputado ha ‘retado’ a Juan Antonio Alcaraz a que explique en sede parlamentaria sus palabras:

Exigimos que el señor Alcaraz venga a sede parlamentaria y explique sus palabras sobre los desahucios, que él considera "leyenda urbana". No vamos a permitir que los responsables del dolor de nuestro pueblo insulten a las miles de familias víctimas del saqueo #BastaDeImpunidadpic.twitter.com/W6Fdsi7zmN — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) 26 de enero de 2018

En su intervención sobre los desahucios, Alcaraz argumentó que el problema real es que, a su juicio, “ahora lo que está bien visto es no pagar las deudas, y, encima, tienes una garantía hipotecaria que no puedes ejecutar”. El director de Caixabank también aseguró que han refinanciado casi 300.000 hipotecas intentando no desahuciar a nadie.