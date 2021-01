Prohíben a Troitiño recibir homenajes o dar entrevistas cuando salga de prisión

El histórico etarra Antonio Troitiñono podrá participar en homenajes organizados en su honor o dar entrevistas a los medios de comunicación cuando salga de prisión debido a su enfermedad incurable. Este es uno de los requisitos que vienen recogidos en el auto de la Audiencia Nacional que le concede la libertad condicional, el paso posterior habitual cuando se otorga un tercer grado por motivos de salud.

El terrorista, autor de 22 asesinatos, tiene por tanto la “prohibición de participar en cualquier homenaje o acto público que se celebre en su honor o en honor a otros miembros de la organización terrorista ETA” y la “prohibición de realizar cualquier tipo de entrevista, declaración o aparición en medios de comunicación”. En caso de que lo incumpla, podría ver revocada su situación y regresar a prisión. Así lo establece el auto del Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La magistrada Reyes Jimeno establece además una serie de condiciones logísticas como la obligatoriedad de fijar una residencia, no salir de la provincia, permanecer siempre bajo custodia familiar o la obligación de informar a las autoridades de todos los datos que le pidan. Estas condiciones parten del Juzgado, pero la decisión de darle la libertad condicional ha contado con el visto bueno de la Junta de Tratamiento de la cárcel y de la Fiscalía. No será efectiva hasta que el auto no se firme, lo que se producirá en los próximos días, pero no se prevé que ninguna de las partes lo recurra.

El Reglamento Penitenciario permite conceder la libertad condicional a aquellos presos que se encuentran en tercer grado “cuando según informe médico se trata de enfermos muy graves con padecimientos incurables”. Ya el auto adelantado por Vozpópuli en el que se le concedía la excarcelación, abría la puerta a este expediente de libertad condicional.

Autor de 22 asesinatos, se reintegró en ETA

Actualmente, Troitiño está cumpliendo una condena de casi seis años por integración en organización terrorista. Termina en noviembre de 2022. En el pasado ya cumplió una pena de más de 20 años de prisión como autor de 22 asesinatos como miembro de la organización terrorista. Volvió a ser detenido por reintegrarse en ETA. El auto recuerda que en su última condena no constan víctimas ni tiene que hacer frente a ninguna indemnización.

A la hora de otorgarle la condicional, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria recuerda las conclusiones de los médicos sobre el estado de salud del terrorista: “En el caso que nos ocupa el tratamiento a realizar es una quimioterapia paliativa que, controla la enfermedad y minimiza los síntomas, pero no es un tratamiento curativo. (...) En cuanto al pronóstico vital, no se puede realizar una precisión como tal pero sí entendemos que en cualquier caso el tratamiento será paliativo y nunca curativo".

La resolución, dictada este martes, incluye diversa jurisprudencia para defender la tesis de que no es necesario que un preso esté en carácter terminal o agonizante para proceder a su excarcelación. Añade que la ley habla tan solo de enfermedades incurables como es el caso de Troitiño.