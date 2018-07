"Pretendemos que los presos de ETA salgan enfrentados a la banda, no entre homenajes"

El filósofo e intelectual Fernando Savater (San Sebastián, 1947) ha estado esta semana en Madrid donde ha participado en la escuela de verano de Ciudadanos. Allí rechazó el concepto de ciudadanía ligado a los territorios y recordó los orígenes del movimiento contra el terrorismo de ETA' Basta ya', que partió de una vocación constitucionalista. Hoy el debate en torno a la banda lo marca el final a 30 años de dispersión de presos etarras, algo que Savater no considera tan urgente como la necesidad de esclarecer los 300 crímenes de la organización pendientes. Por ello pide que se les exija una ruptura explícita con la banda y colaboración con la justicia . Añade que para evitar deferencias, el acercamiento debería incluir a los presos vascos no terroristas.

¿Hay que acercar a los presos de ETA?

Lo primero es recordar por qué están alejados y dispersos por cárceles más o menos alejadas. Por pertenecer a una organización criminal muy jerarquizada se consideraba que era peligroso mantenerlos juntos porque los arrepentimientos individuales, si estaban todos juntos, eran más difíciles y además favorecía el hecho de que hubiera concentraciones en torno a las cárceles. No sólo eran sus militantes armados, sino una cantidad de gente que apoyaba la lucha armada. Hoy mismo estamos viendo que a los presos se les hacen homenajes. Todos esos que hacen homenajes son parte de la organización política ETA. No hace falta que tengan un carnet. Podemos pensar que si todos estuviesen en una cárcel del País Vasco se dedicarían a rodearla y hacer presión sobre ella.

Si individualmente hay reclusos que han roto con la banda no hay razón para tenerlos alejados porque perjudica a sus familias. Lo que pasa es que hay que pedirles, no solo una muestra de arrepentimiento de que renuncian a la violencia y esas cosas que suelen decir, sino que es necesario una ruptura explícita con ETA. Que digan que no debió existir y, por supuesto, le nieguen cualquier representatividad en la sociedad vasca que no sea recordar el horror que nos han causado. Creo que eso sí se puede exigir y además, en la medida de lo posible, que colaboren en el esclarecimiento de los más de 300 delitos que quedan todavía por resolver. ETA puede desaparecer, pero tenemos que encontrar a los responsables de esos delitos y castigarles aunque ETA sea ya un recuerdo.

El reproche de las víctimas es que Sánchez haya mostrado más prisa por atender la demanda de los presos que reconocer a las víctimas.

Lo primero que hay que decir es que los presos que hay que acercar son todos los presos vascos, no solamente los terroristas porque eso sí que sería una muestra de deferencia de trato especial. Si aceptamos que a las familias no hay que someterles a un castigo especial, eso vale para el que ha robado un burro como para el que ha matado a un guardia civil.

No sé si habrá muchos presos vascos lejos de cárceles vascas más allá de los de ETA

Por supuesto que los hay. Lo normal es que te metan en la cárcel próxima al lugar en el que has cometido el delito. Si tu has cometido el delito en Córdoba y eres de Mondragón, es muy probable que vayas a la cárcel de Córdoba.

Mientras estás en prisión preventiva quizá sí, pero en cuanto haya una sentencia firme lo normal es que vayas a una cárcel cercana a tu domicilio

Bueno eso ya puede ser que haya algunos que hayan vuelto al País Vasco, pero otros estarán por ahí. Es algo a discutir. Lo que no se puede es hablar de presos vascos como si sólo fuesen los terroristas. Y es verdad lo que dicen las víctimas, ¿tan urgente es? Yo creo que es más urgente esclarecer los 300 casos que quedan por esclarecer que acercar o no acercar a los presos vascos.

El Colectivo de Presos de ETA siempre ha puesto como línea roja la colaboración con la Justicia, incluso los que se acogían a la 'Vía Nanclares' demostraban una gran amnesia en los juicios, ¿qué manera hay de acreditar que no están mintiendo y que su arrepentimiento es real?

Por eso decía que lo del arrepentimiento debe ser explícito y eso exige colaborar para el castigo de los delitos de ETA no solo del arrepentimiento de lo que ellos hicieron sino de su pertenencia a la banda. Es posible que no todos los comandos estuviesen informados de lo que hacía el comando de al lado, pero eso es lo que tiene que determinar el juez. Si hay algún tipo de obstrucción es el juez el que tiene que decir si eso invalida la supuesta condena de ETA.

Fue el Gobierno del PP el que anunció que si ETA se disolvía la política penitenciaria se acabaría con carácter general. ¿Se precipitó al decir eso?

Yo creo que sí, claro, porque no es con carácter general sino individual. Todo lo que sea otorgar a los presos de ETA la consideración de miembros de un grupo es reconocimiento de ETA más allá de la existencia de ETA. Si se habla de un acercamiento general se está confirmando esa actitud gregaria de que todos pertenecen a un colectivo. La lucha de ETA es que, si se acercaban, se acercaban todos, pero nada de disidentes individuales. Precisamente por eso pretendemos que los presos salgan de la cárcel enfrentados a ETA, no dispuestos a que les hagan un homenaje.

Si la dispersión no era un castigo, sino una medida de seguridad, ¿no cree que la disolución ha cambiado el escenario?

La dispersión nunca ha sido un castigo, era para evitar que ETA controlase a sus presos. Pero si hoy se sigue viendo que esos presos no han renunciado a ETA y que fuera hay grupos organizados dispuestos a rodear las cárceles presionando donde estén los encarcelados y hacer manifestaciones sigue siendo oportuno que hasta que no desaparezcan los efectos civiles de ETA siga la dispersión.

El otro día un joven de 22 años me dijo que no sabía quién era Gregorio Ordoñez, ¿en qué está fallando prensa, políticos y sociedad civil?

En el País Vasco los jóvenes no saben quién es Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, pero tampoco qué es el 'comando Artapalo' o 'Pakito'. No conocen nada porque hay una especie de amnesia, la enseñanza está cada vez más reducido a lo inmediato. Estoy convencido de que cuando desentierren a Franco muchos jóvenes españoles se van a enterar de quién es Franco. El otro día uno joven me decía que era un general de la primera república. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues educar. También es que estamos en un mundo que está más pendiente de las fuentes como Internet, que se dedican a lo pintoresco a lo inmediato.

¿Y cree que hay clima como para emprender movilizaciones en la calle contra la dispersión de ETA?

Depende de cómo se haga. Si se acerca individualmente después de haber pedido una renuncia a la banda y un intento de esclarecer crímenes igual no hay nada que objetar. Si se hace de cualquier manera, pues entonces a lo mejor hay que protestar políticamente en el Parlamento o donde sea. Lo que sabemos es que movilizaciones a favor de los presos las está habiendo. Luego los demás ya veremos cómo nos arreglamos.