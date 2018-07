Enfado en la Policía de Ibiza por el aumento de sueldo a la Guardia Civil

Los guardias civiles destinados en Ibiza cobrarán por primera vez un plus en su sueldo por las características propias de la isla. El alto nivel de vida y los precios del alquiler dificultaba que los agentes pudiesen llegar a fin de mes. El aumento será de 225 euros por cabeza y tiene carácter retroactivo hasta principios de este año.

Esta compensación salarial ha levantado ampollas entre los policías nacionales que también prestan servicio en las Baleares. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide que el ministerio de Hacienda tenga la misma deferencia con ellos que con la Guardia Civil.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que integra a todas las escalas y categorías de este colectivo, cuestionó en un comunicado "la arbitrariedad con la que ha vuelto a actuar" el Gobierno central. El SUP alude a un documento emitido recientemente por la Guardia Civil donde se refleja una subida salarial para este año de más de 800.000 euros para los agentes del Instituto Armado destinados a Ibiza en concepto de productividad adicional.

“Llevamos mucho tiempo pidiendo que se nos reconozcan las mismas necesidades que a quienes trabajan en Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias”, explica el delegado policial del sindicato en Baleares, que apunta que en esos destinos se ganan entre 500 y 600 euros más, a lo que se suma que el nivel de vida es menor que en las islas del mediterráneo.

La petición policial espera que en un futuro oigan sus reivindicaciones y que la ayuda debe ser extendida al resto del archipiélago: “Los problemas de Ibiza son los mismos que en Mallorca o Menorca”.

Agentes de policía explican que de manera extraoficial se les ha comunicado que el aumento llegará también a ellos, aunque en el Boletín Oficial del Estado de esta semana no se ha publicado la subida para ninguno de los cuerpos.

"¿Qué pasará en 2019?"

El 2018 será la primera vez que se aumente el sueldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en alguna de las islas baleares. El anuncio del ministerio de Hacienda, sin embargo, no dice nada de que este hecho se vuelva a repetir en los próximos años.

“Nuestro sueldo no da para más. ¿Qué pasará en 2019? Hay compañeros que están compartiendo casa entre tres o cuatro, si es que encuentran”, dicen desde el SUP. En este sentido, el sindicato advierte de que los policías nacionales "no quieren venir a trabajar a Ibiza" y que actos como éste contribuirán a agravar el problema para completar las plantillas.

Plataforma intersindical

El objetivo del aumento de sueldo para funcionarios en la islas no es una lucha que sólo abandere el SUP. A principios de año, una plataforma intersindical que aglutina a todas las organizaciones de Policía y Guardia Civil envió un escrito a Neus Marí Roselló, la directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, pidiendo que “apoyen la equiparación de la indemnización por residencia a los empleados públicos” de ambas islas y que se modificasen los presupuestos de 2018 para lograrlo.

En el documento se apunta que las promesas de un aumento de sueldo para mitigar el alto nivel de vida de Baleares no son nuevas. En 2003, siendo Jaume Matas candidato a presidir la comunidad, el PP ya mostró su intención de convertir el plus en una realidad.

Los agentes se centran en las diferencias con Canarias, al estar ambas comunidades rodeadas por agua. Para ello esgrimen que “las dificultades de comunicación son idénticas” y que “coste de los viajes” y “de la vivienda” es superior en Baleares.

Además, apuntan, que entre “las condiciones que determinan la fijación de las cuantías del plus por residencia, no es en exclusiva (ni es la más importante) la lejanía y dificultad de comunicación con la Península. Ya que si esto fuera así, en Melilla deberían cobrar más que en Ceuta”, cuando las cuantías son idénticas.