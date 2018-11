La Policía admite que los mensajes directos entre agentes del 1-O son irrecuperables

La Policía admite que no podrá recuperar todas las comunicaciones que mantuvieron sus agentes durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Lo hace en un informe remitido al juez que investiga las decenas de denuncias presentadas contra los policías. El Cuerpo explica que los mensajes a través de equipos portátiles no quedan registrados, entre otras cosas, para no colapsar la red.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que dirige Francisco Miralles solicitó en septiembre un informe con las comunicaciones completas “por radio o por los otros medios”. Con esos medios alternativos se refería a una expresión incluida en una diligencia anterior remitida por la Policía, que sí aportó dos DVD con comunicaciones el pasado marzo.

“En cuanto a la alusión en el oficio a otros medios indicar que los equipos de transmisión portátiles fueron la única vía de comunicación oficial utilizada en el dispositivo de ese día, como es habitual en todos los dispositivos policiales”, explica el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y que lleva fecha del día 29 de octubre.

“Se trata de comunicaciones -detalla el informe- que no pasan a través de la central y que, por tanto, no son grabadas ni registradas en el dispositivo de grabación digital, siendo su finalidad principal la de no colapsar la red y la utilidad básica la de realizar comunicados organizativos y de funcionamiento interno entre elementos, grupos o unidades operativas, siempre en entornos cercanos, que carecen de relevancia para el resto de indicativos del conjunto de dispositivos”.

La comunicación entre los efectivos policiales sobre el terreno fue motivo de sospecha en el caso de los Mossos d’Esquadra al descubrirse que sus agentes habían usado teléfonos móviles para comunicarse el día del referéndum. Según informó este periódico, la policía autonómica remitió un informe al Tribunal Supremo en el que defendía que sus agentes usasen teléfonos móviles -que no dejan rastro- al margen de las emisoras del Cuerpo.

Aseguraban los Mossos que fue algo “excepcional” y minoritario ya que sólo se repartieron 39 terminales y fue sólo para facilitar las comunicaciones o porque se trataba de dotaciones que usan estos dispositivos de forma ordinaria en sus actuaciones.