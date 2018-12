La Policía maneja una lista de 2.000 barras bravas para su especial seguimiento en Madrid

La Policía Nacional maneja un listado de cerca de 2.000 barras bravas argentinos, término con el que se conoce allí a los seguidores radicales del fútbol, según informan a ‘Vozpópuli’ fuentes policiales tras varios días de colaboración con las autoridades locales. Es una de las claves del operativo de seguridad por la final de la Copa Libertadores, que se disputará el domingo en Madrid entre River Plate y Boca Juniors con sus respectivas aficiones fuertemente enfrentadas.

Ese listado tiene por objeto detectar a los seguidores más peligrosos a los que se les hará un especial seguimiento durante su estancia en Madrid y se tratará de impedir su acceso al estadio Santiago Bernabéu. Los más significativos incluso no podrán siquiera acceder a España. Este protocolo ya ha comenzado a funcionar y un ejemplo es la expulsión desde el aeropuerto de Madrid Barajas de Maximiliano Mazzaro, ex dirigente de la La Doce, la barra brava de Boca Juniors. Fuentes policiales del aeropuerto de Barajas confirman a este periódico la expulsión de este seguidor del ‘xeneize’ con diversos antecedentes.

Según las fuentes policiales consultadas, la expulsión se realiza en virtud del Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo, que regula las fronteras de la Unión Europea. Concretamente se apela al artículo 6 incluido en el capítulo de condiciones para acceder al espacio europeo a ciudadanos de terceros países.

Legislación europea

En su punto e) reconoce el derecho de los países a negar la entrada a quien suponga “una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de datos nacionales de ningún Estado miembro por iguales motivos”. La decisión de deportar o no depende de los expertos en Extranjería.

Los trabajos a la hora de recopilar nombres han corrido a cargo de los especialistas de Información de la Policía Nacional, habituales en el trabajo previo de este tipo de despliegues de seguridad y acostumbrados a recibir aficionados violentos. En el listado no sólo hay miembros de La 12 y los Borrachos del Tablón, las barras bravas de Boca Juniors y River Plate, respectivamente. También se han incluido los nombres de seguidores radicales de toda la Argentina.

La colaboración con la Policía argentina es permanente y a Madrid han llegado varios funcionarios policiales de ese país, que participarán sobre el terreno con sus compañeros españoles. A modo de ensayo se utilizará el partido de esta tarde en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Melilla. Se les mostrará el estadio y los aledaños en los que trabajarán ya a pleno rendimiento el domingo. Para mañana está prevista una reunión a a las 11 en la Delegación en Delegación del Gobierno y otra a las 18 horas en el complejo policial de Canillas a la que asistirán todos los participantes en el dispositivo.

Mazzaro, Martín y Di Zeo

Maximiliano Mazzaro es un histórico dirigente de la barra brava de Boca que hace años se vio envuelta en una crisis interna después de que una de sus miembros llamado Mauro Martín arrebatase el liderazgo a Rafael Di Zeo aprovechando su estancia en prisión. Mazzaro se alió con el primero y le enfrentó a Di Zeo a quien han captado los medios de comunicación de Argentina en las últimas horas organizando los actos de despedida de la afición a la plantilla de Boca.

Los mismos medios de comunicación locales relatan que una juez ha permitido a Di Zeo salir de Argentina, y las fuentes policiales consultadas por este periódico informan de que su nombre se encuentra en la lista. Aplicando el mismo protocolo la previsión es que sea expulsado a su llegada.