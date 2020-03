La Policía autoriza a quedarse en casa a todos sus agentes con hijos menores de edad

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha dictado una resolución con una serie de medidas para los agentes a raíz de la expansión del virus Covid-19. Entre ellas, autoriza a quedarse en casa a todos los policías que tengan a su cargo a hijos menores de edad y personas dependientes. También suspende las reuniones que no sean imprescindibles y recomienda el teletrabajo.

“Se hace precisa la adopción de criterios que conjuguen el derecho a la salud, la conciliación de la vida personal y familiar con la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía”, dice este documento de tres folios con fecha de este jueves al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. Adopta estas medidas tras analizarlo con el Ministerio de Sanidad y comienza por asegurar “el cien por cien de sus retribuciones” a los funcionarios “en situación de aislamiento” por haberse visto afectados por el coronavirus.

“En el caso de que el funcionario o funcionaria policial se encuentre a cargo de menores o mayores dependientes, cuando resulte imprescindible, y esa circunstancia quede acreditada, se autorizará la permanencia del personal en su domicilio durante el tiempo mínimo indispensable”, añade la resolución. No fija el tiempo de duración de esta medida, pero se advierte de que esta situación se puede revertir “cuando se les requiera para la prestación de los servicios públicos encomendados”.

En caso de que tanto el padre como la madre sean los dos policías, no se podrá disfrutar de este permiso de manera simultánea. También incluye una flexibilización de la jornada laboral como modificación de horarios, “alteración de la cadencia de turnicidad” o reducir y ampliar la jornada “atendiendo a los criterios de compensación que correspondan, respetando la cadencia de los descansos”.

El director general de la Policía impone también una serie de restricciones a los agentes como “evitar tareas que no sean imprescindibles”, “se suspenderán las reuniones de trabajo que no sean imprescindibles” y “se fomentará el uso de la videoconferencia”. Además, pide suspender todos los desplazamientos “que no sean estrictamente necesarios” o las pruebas de selección con asistencia masiva.

"Colectivos en riesgo"

Para aquellos que se consideran “colectivos de riesgo” (personas de mayor edad con con alguna patología previa) se les adaptará el puesto de trabajo “para evitar el contacto con el público”. En términos generales, se fomentará “el teletrabajo”, la atención telemática y telefónica”, “la ampliación de cupos para el disfrute de permisos” y “la conciliación laboral”.

Del mismo modo, se reducen las comisiones de servicio fuera de la plantilla que no sean estrictamente necesarias o los nombramientos de personal. Estas medidas entraron este jueves en vigor y no hay fecha prevista de finalización. Se estará pendiente de la evolución de los acontecimientos.