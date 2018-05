El CGPJ descarta sancionar al juez del voto particular de 'La Manada'

El Promotor de la Acción Disciplinaria Consejo General del Poder Judicial ha descartado este jueves sancionar al juez del voto particular de 'La Manada', Ricardo González, tal y como pedía la organización Women’s Link Worlwide, porque el magistrado actuó ejerciendo su función jurisdiccional.

Los denunciantes solicitaban que se sancionara al magistrado por "la falta grave consistente en la utilización de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas" presentes en el voto particular, según ha publicado en un comunicado el Promotor de la Acción Disciplinaria.

Asimismo, la organización pedía que el magistrado González fuera sancionado por una "falta muy grave de ignorancia inexcusable en el ejercicio de los deberes judiciales".

Entre las razones para el archivo, se precisa que el artículo en el que se basa la denuncia de la organización castiga comportamientos realizados por los jueces y magistrados en su faceta de empleados públicos, pero no cuando ejercen funciones jurisdiccionales. Y, subraya, que el voto particular constituye "la principal manifestación del ejercicio de su función jurisdiccional".

En este sentido, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que no puede actuar de oficio por expresiones ofensivas de un juez, sino media antes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que, hasta el momento, no se ha producido.

La decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria ya ha sido notificado a los denunciantes y al magistrado y podrá ser recurrida en alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ.

El voto particular

Uno de los tres magistrados del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a 'La Manada' emitió un voto particular contrario a la sentencia de sus compañeros. En él, sostiene que no hubo agresión sexual y tampoco abuso sexual (como se determina en la sentencia), porque, entre otros argumentos, "no puede calificarse como agresión o abuso en función de si la mujer la disfruta o no".

El voto particular de González pide la absolución de estos cargos a los cinco acusados porque la joven afirmó "sin reticencias que no se resistió, ni intentó huir de ninguna manera"; asegura que no vio, ni en los vídeos ni en las fotos, "miedo atroz" alguno por parte de la joven; que se percibe "un ambiente de jolgorio"; y además destaca el hecho de que la denunciante fuese "capaz de mantener su actividad en redes sociales".