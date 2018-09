El vídeo de Pep Guardiola pidiendo la libertad de los políticos presos

El ex entrenador del Barça y actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha colgado un vídeo en Twitter con el que pide la solidaridad de la gente para lograr la libertad de los políticos independentistas presos "hace ya casi un año", ha señalado.

Ataviado con una camiseta amarilla, el futbolista ha lanzado el mensaje en inglés, para acabar en catalán, italiano y alemán. Con él ha querido explicar el significado del uso del lazo amarillo y qué supone para el independentismo que la gente lo lleve. El ejemplo del que se ha valido para dar su explicación ha sido el ocurrido hace escasamente unas semanas en Estados Unidos donde en un torneo de golf los mejores golfistas del momento se pusieron un lazo amarillo en sus sombreros para mostrar su apoyo a otro jugador, enfermo de cáncer. Este ha sido el mensaje:

"Hace unas semanas los mejores golfistas del mundo, Tiger Woods incluido, jugaron un torneo en Estados Unidos. Aquel fin de semana todos los jugadores llevaban un lazo amarillo en sus gorras. ¿Por qué? Porque Jarrod Lyle, un golfista, estaba luchando contra un cáncer muy duro. Los jugadores jugaron y llevaron el lazo amarillo para estar cerca de Jarrod y su familia. Estos excepcionales jugadores demostraron su humanidad al resto del mundo. Una situación similar pasa en Cataluña estos últimos meses. Miles de personas llevan un lazo amarillo para demostrar su humanidad con las mujeres y hombres que están en prisión desde hace un año. Gente normal que sólo defiende sus ideas y que está en la prisión desde hace un año. Para todos, hoy, 11 de septiembre, a todos los amigos de Cataluña, quienes estáis aquí en Cataluña, Barcelona, muchas gracias por vuestro apoyo".

Pep “Yellow is a sign of humanity for men and women who are in jail for almost one year for defending their ideas” pic.twitter.com/3pTNNapM0h