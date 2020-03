Denuncian cambios constantes de directrices en el Hospital de La Paz con el gimnasio habilitado por el coronavirus

El Hospital de La Paz ha habilitado el gimnasio de la zona de rehabilitación terapéutica, junto al área trasera de urgencias, para albergar a pacientes con coronavirus. El ambiente en los pasillos es de aparente normalidad, aunque se extiende cierto inquietud entre el personal sanitario, desconcertado ante una situación inédita y para la que han ido recibiendo directrices cambiantes cada día.

Según fuentes de Defensa consultadas por este diario, por ahora no se ha desplegado ningún hospital de campaña en las inmediaciones o en el interior del complejo médico. También se niega que se haya desplegado ningún personal castrense para atajar la crisis del coronavirus.

En cualquier caso, no se trataría de una medida a descartar si la pandemia sigue extendiéndose en los principales focos de infección. Como adelantó Vozpópuli, Margarita Robles ofreció todos los recursos disponibles en las Fuerzas Armadas en las reuniones interministeriales celebradas en las últimas fechas.

Espacios habilitados

En varios centros centros de la Comunidad de Madrid se han habilitado espacios especiales para derivar a los pacientes que lleguen con sintamotología compatible, aunque no todos los hospitales cuentan con un mismo volumen de pacientes. En el caso de La Paz, se han tomado medidas excepcionales entre un personal sanitario desbordado por las consecuencias del coronavirus.

Sólo los que se encuentran en un contacto más directo con los infectados llevan trajes completamente aislados. A falta de que lleguen refuerzos de material con equipos de protección individual por parte del Gobierno, la mayor parte de los sanitarios visten con su uniforme habitual, completado únicamente con mascarillas quirúrgicas y unas finas batas aislantes: "Aísla, pero en función del grado y tiempo de exposición, pueden ser más útiles o menos", advierte un experto sanitario.

Algunos profesionales hablan con sus familiares por teléfono, enviándoles mensajes de tranquilidad. "No tengo que hacerme la prueba, aún no tengo ningún síntoma", espeta una enfermera antes de colgar, mientras los pacientes que no acuden por sintomatología compatible con coronavirus son rápidamente desviados a otras áreas del hospital: "Me ha dicho la doctora que no vuelva por aquí".