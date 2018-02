Maite Pagazaurtundúa: "Ya no se puede decir terrorismo nacionalista vasco, aunque sea verdad"

Maite Pagazaurtundúa (Hernani Guipúzcoa, 1965) ha hecho esta semana balance a 15 años de lucha. Es el tiempo que separa la mañana del 8 de febrero de en el bar Daytona donde ETA mató a su hermano Joxeba y el momento actual, con la banda derrotada. Tres lustros en los que ha pasado de hermana a referente moral de la lucha contra el terrorismo. "Hemos sido fieles al espíritu de Joxeba y tantos otros". Advierte que a pesar de la "bajamar" del terrorismo aún quedan asignaturas pendientes. Pasa lista y exige a los herederos de la banda que condenen su historia de terror y al PNV una revisión crítica del pasado: "tienen el corazón de hielo". Con motivo del aniversario del asesinato de su hermano la familia ha sacado a la luz una serie de cartas inéditas en la que el exjefe de Policía de Andoáin advertía su trágico final. "Parecen escritas hoy".

¿Por qué ahora su familia ha decidido difundir las cartas inéditas de Joxeba en las que veía próxima su muerte?

Son 15 años, estamos en la bajamar del terrorismo de ETA, pero también en el intento de borrar la exigencia de una condena clara sobre toda la historia del terror y la persecución. Los asesinatos son la punta del iceberg de la estrategia sistemática y bien coordinada entre políticos, la gente de la violencia callejera, la del control social y la de los asesinos. Todo ese contexto hay que contarlo porque se está intentando aplicar una política memorial que viene a decir que todos hemos sufrido mucho. Todos hemos sufrido mucho, pero cada uno debe asumir sus responsabilidades y a ETA no hay que quitarle ni el mundo de Batasuna y sus siglas herederas, no se puede escaquear de esto.

Lo que hemos hecho al poner en conocimiento estos documento es poner de relieve la parte humana, pero también demostrar que hay una serie de cartas inéditas que parecen escritas hoy porque están escritas con lucidez, con integridad y con gran conocimiento político. Animo a leerlas frente a tanta palabra cariñosa que busca que seamos dóciles. Lo que Joxeba indica es la necesidad de la condena sin paliativos de ETA (porque ha matado mucho menos de lo que ha amedrentado) y la mirada crítica del nacionalismo gobernante, cosa que para nada quiere hacer porque quieren esconder toda la crueldad y la dureza y la frialdad que tuvieron con los perseguidos por no ser nacionalistas vascos.

¿Joxeba les transmitía esa angustia a la familia o la conocisteis después al leer sus cartas?

Era una cosa muy íntima, como ser humano que tenía instinto, yo estoy segura de que había cruzado la mirada con los asesinos sin saberlo, notaba eso. Ese instinto lo tenía pero era capaz de sobreponerse. A nosotros no nos lo decía, era una persona entregada a los demás, eso estaba en su soledad. Él, como ser humano, intuía el final, el asesinato, sentía el miedo, pero se sobreponía a él y eso es lo que le hace tan singular.

Nosotros también temíamos que le asesinarían y le dijimos: ‘¿te vas de aquí y nos vamos contigo?’. Y dijo: ‘Ya no. Ahora hay que poner pie en pared. Tenemos que ganarles’. Y es por eso que mi familia sintió tanta indignación cuando comenzaron esos diálogos, esas conversaciones (la negociación del 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), esas cosas que no eran necesarias porque ETA estaba derrotada ya operativamente a principios del siglo XXI. Mi hermano se había jugado la vida para otra cosa.

"La memoria de Joxeba fue muy maltratada por el PNV"

¿Hablaron alguna vez con el consejero de Interior del Gobierno Vasco Javier Balza, el destinatario de alguna de esas misivas?

No. No sabemos si se enviaron o no. Pero todo lo que ahí cuenta son verdades como puños. Cuando fue asesinado, su memoria fue muy maltratada por parte del PNV. Equipararon a Basta Ya con los Gal y con la kale borroka, cosas de una crueldad extrema. Había una visión paranoica en el nacionalismo que mataba, pero no era para nada justa la visión del nacionalismo que gobernaba.

El PNV ha pedido la reprobación el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. Con una dilatada experiencia en la lucha contra ETA, durante un acto promocional del libro ‘Sangre, Sudor y Paz’ (Península), situó en el bando de “los malos” al PNV junto a ETA, Batasuna o la iglesia vasca. ¿Está de acuerdo con esa descripción?

Yo he leído el libro y sólo tiene documentos objetivos, no hay ninguna interpretación. Lo que se deriva del libro es que el PNV tiene que revisar críticamente algunas cosas de su pasado y, por supuesto, usan su influencia y su victimismo para estar siempre exigiendo y eludir esa crítica del pasado. Son corazones de hielo para lo que no son sus intereses. Han ido evolucionando y permitiendo algo más de pluralidad en la vida personal, pero el pensamiento hegemónico en el País Vasco es el del nacionalismo y es casi un tabú.

Ya no se puede decir terrorismo nacionalista vasco, aunque sea verdad, es como obsceno decirlo y es cierto. ¿Y por qué es esto?, pues porque algunos pretenden vaciar de contenido la realidad, la persecución. Todo lo que sale en ese libro está perfectamente documentado.

¿Su familia se tuvo que marchar de su pueblo tras el asesinato?

Nosotros hemos sido expulsados de todos estos espacios. Mis padres tuvieron que irse de Hernani porque incluso a mi madre la insultaban. Yo me tuve que ir de Hernani porque corría peligro. Mi cuñada, después del asesinato, terminó abandonando Andoáin. Y de San Sebastián terminamos yéndonos, yo antes, que lo veía venir, y el resto de la familia cuando las siglas de ETA llegaron a la Diputación de Guipúzcoa y al Ayuntamiento. No lo pudieron soportar porque llegaron sin haber condenado antes la historia de terror, esa es la gran asignatura pendiente: que condenen su historia de terror y que el mundo del nacionalismo que gobernó se mire al espejo porque la imagen no es tan bonita como la quieren pintar. Eso es necesario para que los muertos queden bien enterrados.

"La prisión permanente está muy bien, la tarifa plana que había era un escarnio"

Gurutz Aguirresarobe, vecino de su familia en Hernani, fue condenado más de 30 años por el asesinato de su hermano. ¿Saben algo de su evolución en prisión?

No porque la Justicia es algo que hace el Estado. Él tuvo un juicio justo y tiene que hacer la condena que le toque.

¿Teme que la prisión permanente revisable adelante la salida de la cárcel que aquellos etarras que fueron condenados a más de los 25 años, plazo que marca la ley para una primera revisión?

Te voy a ser sincera. La reforma del Código Penal yo creo que fue una cosa muy importante porque la tarifa plana que había antes para los asesinos múltiples era un escarnio, me parece que está muy bien ese tipo de aplicación penal. En el caso de Aguirresarobe, con este Código Penal nuevo, lo que le toque de condena pues ya está. Con el Código Penal que se le aplicó yo creo que no va a mal, si no hay impunidad, claro.

¿La lucha antiterrorista perdió a Joxeba, pero ganó a Maite Pagazaurtundúa?

No (silencio). No. Perdimos a Joxeba. Yo peleaba con Joxeba. Nunca le llegaré ni a la suela del zapato a Joxeba, ni a Fernando Buesa, ni a tantos.

Después de estos 15 años, ¿puede decir que ha merecido la pena su lucha?

La parte que no puedes evitar, como los asesinatos, hay que ausmirla. La pelea yo creo que hemos sido fieles al espíritu de Joxeba y tantos otros. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. No hemos hecho más porque no hemos podido o no hemos sabido o porque no somos tan lúcidos como él (Joxeba), pero nos hemos esforzado.