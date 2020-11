Ábalos dice que el PSOE no tiene un pacto con Bildu y le descarta como socio de Gobierno

Giro del PSOE con Bildu. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pasado en 24 horas alabar el acuerdo con Arnaldo Otegi a negarlo. "No hay pacto". "No hay acuerdo", ha dicho en varias ocasiones este lunes tras la reunión de la comisión ejecutiva federal del partido.

Ábalos ha descartado a Bildu como un socio estable del Gobierno y ha negado la existencia de un pacto de Presupuestos. Ábalos ha dicho que se ha utilizado el titular de una entrevista, que "yo no elegí", para dar por hecho un acuerdo con la izquierda abertzale, pero ha admitido que se negociarán enmiendas concretas y nada más.

"No hay ningún acuerdo de Gobierno (con Bildu), No hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el Gobierno", ha dicho el número tres del PSOE. "Normalizar es integrar en el debate parlamentario. Ahora mismo los acuerdos (con Bildu) si es que se pueden llamar así se limitarán a negociar enmiendas de gastos o ingresos. Y ahí si les satisface el conjunto votarán sí o no".

"No tenemos garantía de que Bildu vaya a apoyar los Presupuestos", ha añadido.

Giro de Ábalos

Ábalos ha dado un giro de 180 grados al discurso sobre el pacto con Bildu que ha defendido tanto el PSOE como el Gobierno en las últimas horas. El propio Ábalos alabó a Bildu frente al PP en una entrevista publicada el domingo en El País. Sin embargo, ha precisado que ese titular "no era un mensaje pensado", sino una reflexión en el contexto de una argumentación mucho más amplia. Y ha dicho que el PSOE no tiene "un mecanismo" que impida al Bildu expresar "la orientación de su voto".

El acercamiento a Otegi ha provocado un aluvión de críticas de barones del partido como Javier Lambán, Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara, y el rechazo absoluto de dirigentes históricos del PSOE como Alfonso Guerra. Ábalos ha evitado pronunciarse sobre las críticas de Guerra, pero ha señalado que sí ha hablado con los dirigentes territoriales del partido.

"He hablado con ellos y me han manifestado que no tienen intención de ser utilizados por quienes no quieren el PSOE", ha afirmado.

Críticas de los barones del PSOE

El ministro de Transportes ha dicho que la ejecutiva se ha congratulado de la amplía mayoría con la que el Gobierno de coalición logró salvar la votación de las enmiendas de la totalidad a las cuentas públicas el pasado jueves.

Y en ese sentido ha invitado a os partidos que facilitaron esa tramitación, como Ciudadanos, a seguir en la negociación de las enmiendas. Es decir, en los "contenidos". Y ha vuelto a instar al PP a sumarse al diálogo.

"En ese debate contenidos esperamos que Ciudadanos pueda seguir colaborando", ha asegurado Ábalos. "Le pido al señor Casado que cumpla compromiso de moderación (…) Lo de Bildu es una excusa".