El PP negocia con los independentistas catalanes para forzar que Sánchez cambie la alarma

El Partido Popular está intentando en las últimas horas romper el bloque de la investidura para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vea obligado a aceptar su propuesta de prórroga de la alarma o, al menos, que se acerque todo lo posible a los dos meses de extensión y comparecencias el jefe del Ejecutivo en el Congreso cada 15 días.

La formación de Pablo Casado está hablando con grupos parlamentarios tan alejados como JxCAT, ERC o el PNV. Incluso, se ha tanteado a la CUP. La "única línea roja" es con Bildu, subrayan fuentes populares consultadas por Vozpópuli. Con Ciudadanos también se ha abierto un canal de comunicación. A Edmundo Bal se le ha visto esta mañana en el hemiciclo junto al escaño de la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Ante la negativa del Gobierno a aceptar la alternativa que Casado propuso este jueves, el PP presentó en la Cámara baja, al filo de las dos de la tarde, una propuesta de resolución en línea con las ocho semanas planteadas por su líder el martes en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por la CEOE.

Además, el PP está dialogando con otros grupos parlamentarios para garantizar el control parlamentario y evitar un estado de alarma como el que plantea el Gobierno, insistieron las citadas fuentes. En la resolución también se emplaza al Ejecutivo a acometer los cambios jurídicos necesarios en la legislación ordenaría para evitar la excepcionalidad del estado de alarma.

Insuficiente el control cada dos meses

"Por la presión de la oposición, el Gobierno se ha visto en la obligación de rectificar y decir ahora que estaría dispuesto a un control de dos meses", subrayan desde Génova, donde se ve este movimiento de Sánchez un "extremo totalmente insuficiente".

Asimismo, el PP no descarta apoyar proposiciones de resolución de otras formaciones políticas destinadas a "salvaguardar" el control parlamentario y se reitera la exigencia de que sea mañana el propio Sánchez quien comparezca en el Congreso de los Diputados. "Los españoles no se merecen que el presidente del Gobierno no dé la cara", hacen hincapié.