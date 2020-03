Omella, un mediador entre Rajoy y el independentismo, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ya tiene nuevo presidente. Se trata del cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y Omella, de 74 años, la opción más progresista de todas. Nacido en Cretas (Teruel), en la franja catalanoparlante limítrofe con Cataluña, es un hombre próximo al Papa Francisco y el preferido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hay quienes le tachan de independentista por su papel durante el procés después de que en 2018 reconociera su mediación entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en los días que más tensión política hubo entre la convocatoria del referéndum ilegal del 1-0 y la declaración de independencia.

Sobre los presos políticos: "Lo mejor es que estén cerca de Cataluña"

“He hecho lo que he podido, he hablado con unos y otros en aquellos momentos de tensión”, señaló por aquel entonces en una entrevista en Catalunya Radio. “Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont. Tanto el uno como el otro”, añadió.

Omella también criticó la prisión preventiva que recayó sobre los políticos catalanes que habían participado en el ‘procés’: “Una prisión preventiva tan larga te produce muchos interrogantes. Lo mejor sería hacer el juicio lo antes posible o que al menos estuvieran cerca de Cataluña o en su casa esperando el juicio“, señaló.

Omella es una persona muy cercana al Papa Francisco

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal fue nombrado arzobispo por el Papa Francisco en 2015 y dos años después, cardenal.

Omella es una persona próxima al Papa y fiel seguidor de su doctrina social. Juan José y el Pontífice, Jorge Mario Bergoglio, se conocieron en unos ejercicios espirituales realizados años atrás en Pozuelo de Alarcón (Madrid), dirigidos por el Papa.

El propio Francisco llegó a llamarle personalmente para felicitarle por su nombramiento como obispo en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño (el 8 de abril de 2004, cargo del que tomó posesión el 29 de mayo), según desveló un familiar de Omella en ‘Abc’ en 2017.

"Es el hombre en el que el Papa Francisco confía para renovar la Iglesia en España”

“Es un buen pastor, abierto, social, equilibrado y ponderado, que entiende muy bien la idiosincrasia de Cataluña, entiende el problema catalán y no es anticatalán. Es el hombre en el que el Papa Francisco confía para renovar la Iglesia en España”, señalaron fuentes religiosas a Efe.

Omella estudió en el Seminario de Zaragoza y en centros de formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. Es conocido por su carácter afable, dicharachero, de tono enérgico y muy implicado con la juventud.

Anteriormente fue obispo auxiliar de Zaragoza, obispo de Barbastro-Monzón y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Fue creado cardenal por el papa Francisco con el título de Santa Cruz en Jerusalén en el consistorio del 28 de junio de 2017.

Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1970 en Zaragoza. En su ministerio sacerdotal, trabajó como coadjutor y como párroco en la villa de Calanda (Teruel), y entre 1990 y 1996 como vicario episcopal en la diócesis de Zaragoza. Además fue misionero en Zaire durante un año.