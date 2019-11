Los CDR lanzan piedras y objetos contra los Mossos

El final de la jornada de reflexión antes de las elecciones de este domingo 10 de noviembre ha terminado con enfrentamientos entre los Comités de Defensa de la República (CDR) y los agentes de Mossos d'Esquadra.

Algunos integrantes de los CDR han empezado a lanzar objetos y piedras contra los policías, según ha informado el Cuerpo de seguridad autonómica a través de su cuenta de Twitter.

20:48h Llançament de pedres i objectes contundents per part d’un grup d’individus encaputxats contra la línia policial a Ronda Sant Pere. Per la vostra seguretat, no us apropeu a la zona pic.twitter.com/mO3uDqYaC2