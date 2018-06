El 'dos' de Montoro se defiende con un informe emitido dos días después del contrato a dedo

Un informe interno del Ayuntamiento de Jaén autorizaba al exalcalde y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a adjudicar “libremente” a la empresa Matisreg los trabajos de conservación de las fuentes de la ciudad. El número dos del ministro Cristobal Montoro usará este documento cuando declaré ante el juez como investigado precisamente por esta contratación la semana que viene. No obstante, el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli, fue elaborado dos días después de que ya se hubiese materializado el contrato a dedo con la empresa acusada de cobrar de las arcas públicas con facturas presuntamente falsas.

Se trata de un informe elaborado el 10 de agosto de 2012 por el Oficial Mayor del Ayuntamiento que en ese momento controlaba Fernández de Moya, pero dos días antes, el 8 de agosto, el Consistorio ya se había adelantado a este permiso y había contratado a Matisreg, según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. La firma de la adjudicación la realizó la entonces teniente de alcalde, Rosa Cárdenas, también investigada en esta causa.

Fuentes del entorno del actual secretario de Estado consultadas por este periódico se remiten a este documento para defender la legalidad bajo sospecha del acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa. En concreto, el informe respondía a la situación creada después de que la empresa que venía prestando los trabajos de la conservación de las fuentes ornamentales desde 1995, Imesapi, cesase unilateralmente su relación con el Ayuntamiento cansada de que no le pagasen sus servicios.

"Grave peligro"

El informe, de 11 folios de extensión, avalaba que “ante situaciones de grave peligro plenamente justificadas” el Ayuntamiento “podría actuar de manera inmediata a través de la tramitación de emergencia de tal manera que el órgano de contratación sin obligación de tramitar expediente administrativo queda facultado para ordenar la ejecución de lo necesario en orden a remediar el acontecimiento producido”. Por ello, la Oficialía Mayor daba el visto bueno a "contratar libremente sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluso el de la existencia de crédito insuficiente”.

La elegida fue Matinsreg, una compañía con sede en Toro (Zamora) y sin ningún arraigo en Jaén ni experiencia en la conservación de fuentes. Esto despertó las sospechas entre los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Jaén y entre el propio interventor del consistorio, que meses después advirtió de la irregularidad de la contratación en contra del criterio plasmado por la Oficialía Mayor en el informe desvelado ahora por este periódico.

El interventor, José Ignacio Beitia Hidalgo, que prestó declaración como testigo la semana pasada ante el juez del caso, firmó el 27 de diciembre un escrito de reparo de legalidad en el que suspendía la adjudicación a la empresa Matinsreg al considerarla ilegal. El mismo día, el entonces alcalde y ahora número dos de Hacienda levantó ese reparo y autorizó los pagos a la compañía zamorana. En sus alegaciones no citó en ninguna parte el informe de la Oficial Mayor que avalaba esa contratación en casos de emergencia.

Otra decisión "irregular"

Aquel informe de la Oficialía Mayor del mes de agosto también afeaba en términos muy duros a Fernández de Moya el hecho de haber prorrogado el contrato a la empresa anterior. “La situación no puede si no reputarse y calificarse de anómala irregular y absolutamente reprochable desde un punto de vista administrativo pues supone una flagrante vulneración de los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación, principios estos que deben imperar en el régimen jurídico de contratación pública”, dice el documento.

El 31 de julio de 2012, la empresa Imesapi comunicó que al día siguiente dejaría de prestar sus servicios en el Ayuntamiento. Además del contrato de conservación de las fuentes con 17 años de antigüedad, esta compañía también se encargaba de los semáforos y el alumbrado desde 1984 y también se le adjudicó el mantenimiento de dos mercados locales. Una vez que Imesapi desapareció, esos trabajos fueron asumidos por Matinsreg entre 2012 y 2013, según se acredita en la documentación a la que tuvo acceso este periódico.

Las pesquisas de la Guardia Civil y el juez de Instrucción Número dos de Jaén, Antonio Valdivia, acusan a esta empresa y a varios responsables del ayuntamiento de haber destinado fondos públicos a pagar unos servicios a partir de facturas infladas. Sólo durante un año, esta relación ocasionó a las arcas del consistorio un quebranto de 3,6 millones de euros atendiendo a los sobrecostes originados en comparación con las cantidades en las que se movía la empresa anterior, Imesapi.