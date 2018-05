Moncloa desmiente la dimisión de Rajoy: "No ha hecho nada malo"

Fuentes oficiales de La Moncloa han desmentido de nuevo esta tarde la posible dimisión de Mariano Rajoy antes de que se produzca la votación de este viernes que previsiblemente aprobará su moción de censura.

Este ha sido el comunicado completo de la Secretaría de Estado de Comunicación.

"Rajoy no dimite porque no ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho es sacar a España de la ruina.La dimisión de Rajoy no evita un gobierno de Sánchez, más aún, lo facilita porque no necesitaría mayoría absoluta.Nadie que no sea Sanchez ha planteado nada en ese sentido porque saben que la cifras siguen haciendo Presidente a Sanchez.Esta polémica responde solo a una cuestión: el intento de los socios de Sanchez de disimular y eludir sus responsabilidades en la decisión de hacer presidente a una persona que sistemáticamente ha perdido en las urnas".