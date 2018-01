Zoido y De la Serna comparecen en el Congreso para explicar la gestión en la AP-6

Los ministros de Interior y Fomento, Juan Ignacio Zoido e Íñigo de la Serna, respectivamente, comparecen este miércoles, cada uno en su respectiva Comisión del Congreso, para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno ante la nevada del 6 y 7 de enero que dejó atrapados en la AP-6 a miles de conductores.

Las comparecencias fueron solicitadas tanto por los propios ministros como por la oposición. Los dos comparecen con carácter urgente, como también habían solicitado los grupos.

Zoido y De la Serna cerrarán la ronda de comparecencias por lo sucedido en la AP-6 el fin de semana de Reyes, después de que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, explicara este lunes en la Comisión de Seguridad Vial cómo fue la gestión de la DGT en esta crisis.

La versión de la DGT

Durante su comparecencia, Serrano reconoció, tras iniciar su intervención pidiendo disculpas a los ciudadanos afectados, que "hubo fallos" y "errores", pero volvió a apuntar a la concesionaria de la autopista (Iberpistas, filial de autopistas de Abertis) como responsable de lo sucedido.

El director general de la DGT destacó dos errores en la actuación de la compañía durante el episodio de nevadas: el levantamiento de la restricción de entrada a la AP-6 de camiones a las 19.00 horas, cuando estaba nevando con intensidad; y la decisión de volver a cerrar la vía sin, según Serrano, activar el protocolo de autoprotección de la carretera hasta dos horas después. Así, Serrano resumió que la gestión de la concesionaria fue "absolutamente incorrecta y desacertada".

Las críticas

La oposición criticó que Serrano echara 'balones fuera' en cuanto a su responsabilidad en esta crisis, pero éste apuntó que, si se le pueda achacar algún error a la DGT es el de "no tener previsto qué pasaría cuando quien tiene la obligación de dirigir y gestionar una autopista de peaje no lo hace de manera correcta". Aún así, insistió en que no estaba "conforme ni satisfecho" con lo sucedido y admitió que "los protocolos no funcionaron como tenían que funcionar".

En este sentido, Serrano adelantó que el Ministerio de Fomento abrirá dos expedientes (uno sancionador y otro de penalización) a la concesionaria por las actuaciones llevadas a cabo en la autopista, después de abrir expediente informativo y tras encontrar indicios para ello.