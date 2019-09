Marlaska se viene arriba pese a los sondeos: "Si no queríais taza vais a tener taza y media de PSOE"

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado este domingo en Vigo, durante la celebración de la II Fiesta de la Rosa de los Socialistas de Pontevedra, absolutamente convencido del éxito del PSOE en las elecciones del próximo 10 de noviembre.

"Este país ya lo dijo el 28 de abril, y algunos imprudentes han obligado a la sociedad española a que se tenga que volver a pronunciar, y se va a pronunciar, estoy convencido, muy claramente diciéndoles: si no queríais taza, vais a tener taza y media de Partido Socialista'", ha dicho entre aplausos Marlaska para cerrar su discurso en el Auditorio del Mar de Vigo, rodeado de miembros del partido.

Marlaska ha sido el invitado estrella de un acto en el que también han participado el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, entre otros.

El ministro ha comenzado su discurso asegurando que su partido no tiene nada que ver con las elecciones que se avecinan, de las cuales es culpable Unidas Podemos y una "derecha que no tenía ninguna alternativa posible" y que "no ha dejado formar gobierno" olvidándose de su "patriotismo".

Según Marlaska, "la sociedad española quiere un Gobierno progresista, estable y coherente", no dos gobiernos en uno, para que se puedan aprobar unos "presupuestos sociales" que "permitan políticas efectivas y directas". Según el ministro, la oposición teme al PSOE porque ya ha visto de qué es capaz el Gobierno de Sánchez, aquel por el que deben apostar los ciudadanos si quieren que se perpetúen las políticas sociales en España.

"¿Alguien entiende la educación universal, la sanidad universal, las infraestructuras sin un gobierno socialista?", se ha preguntado Marlaska, que ha puesto como ejemplo la llegada del AVE a Vigo antes de asegurar que la cohesión territorial, las reformas de igualdad, la revalorización de las pensiones o el aumento del salario mínimo llevan el sello del PSOE.

Por todo ello, según el ministro, "la sociedad española le va a decir a la derecha, pero también a Podemos, que vale ya de obstruir, que queremos construir y avanzar".