Marlaska hace pasar la crisis en la Guardia Civil como "un nuevo impulso" en el Cuerpo

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enmarcado el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en "un nuevo impulso" de su ministerio dentro del Cuerpo y ha evitado referirse a las causas reales del mismo, que tienen que ver con la negativa del mando a dar detalles a sus superiores sobre una investigación judicializada.

"Es un cambio dentro de los equipos, el proceso natural de sustitución fomentado en la confianza. No tiene ninguna otra razón", ha declarado. No ha precisado cuáles han sido las razones de la pérdida de esa confianza. Diego Pérez de los Cobos estaba al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y antes había sido asesor de hasta cuatro ministros en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. La Justicia le nombró coordinador único de las fuerzas de seguridad durante el 1-O en Cataluña en 2017.

Minutos después, Grande-Marlaska ha matizado que no es que haya perdido la confianza en el coronel, sino que quiere rodearse de personas en las que tiene más confianza. "En la Guardia Civil hay muchos individuos que tienen iguales expedientes (que Pérez de los Cobos)", ha puntualizado.

Dimisión de Ceña

Esta destitución ha provocado un incendio dentro de la Guardia Civil, que ha llevado a la dimisión del director adjunto operativo del Instituto Armado, Laurentino Ceña. Marlaska ha evitado también la palabra dimisión y se ha limitado a recordar que el máximo responsable uniformado de la institución tendría que haberse jubilado en marzo y se decidió prorrogar su retirada por la pandemia.

Ha mentido cuando ha negado haber tenido este lunes acceso al informe sobre el 8-M elaborado por la Comandancia de Madrid que la juez pidió mantener en secreto. La negativa de Pérez de los Cobos a dar a Interior información sobre las pesquisas de sus subordinados es lo que provocó su cese. Fuentes de su Departamento reconocieron a este periódico haber recibido el documento este lunes.

El informe deja en mal lugar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El diario El País informó también este lunes de que el Ministerio del Interior había analizado el informe hasta el punto de concluir que refleja "falta de neutralidad política".

Preguntado sobre la manifestación del 8-M, ha insistido en que le "entristece" en que todo se centre en esa reivindicación feminista cuando ese fin de semana hubo más actos en Madrid, incluido el acto de Vox en la Plaza de Toros de Vistalegre.

Nuevo DAO

Para sustituir a Ceña, Marlaska ha anunciado que ya ha propuesto como nuevo director adjunto operativo a Pablo Salas, que hasta ahora venía desempeñando la función de máximo responsable de Información en la Guardia Civil. El ministro ha puesto en valor su aportación al fin de la banda terrorista ETA.

El ministro ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para anunciar el desbloqueo por parte del Gobierno de 247 millones de euros para hacer frente al tercer tramo de la equiparación salarial, pactada en su día por el PP con los sindicatos policiales. Ha añadido que esta medida no se lleva al Consejo de Ministros de un día para otro y que era un compromiso del Gobierno. "Lo que pasa es que somos muy cautos y hasta que no se aprueba no decimos nada", ha indicado.