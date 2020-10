Madrid anuncia medidas "quirúrgicas" para controlar los botellones y las fiestas privadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles una batería de medidas que ha calificado como "quirúrgicas" para controlar los contagios de coronavirus en los botellones nocturnos, el entorno de las universidades y las fiestas privadas, tres de los principales focos de preocupación -según las cifras epidemiológicas- para el gobierno regional. Pero deja el toque de queda para el Gobierno.

Las medidas, que entrarán en vigor este sábado a las cinco de la tarde, es decir, al decaer el estado de alarma, serán presentadas el próximo viernes a través de una Orden Sanitaria que está elaborando la Consejería de Sanidad. Madrid no pedirá un toque de queda -"no tenemos competencias", asegura Isabel Díaz Ayuso- sino que se "restringirá cierta actividad" en esa orden.

En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, había avanzado que la nueva orden del Gobierno regional establecerá medidas para establecer "un control más exhaustivo" entre las 00 y las 6 horas con el fin de evitar botellones y fiestas. Según Ayuso, la orden está valorando el cierre temporal de unas horas "donde la actividad económica es mínima pero sí están los focos de contagios".

En una comparecencia junto al vicepresidente Ignacio Aguado -en la que ha negado divergencias y sí la coincidencia en "defender la economía y el empleo"- Díaz Ayuso ha anunciado que la orden que entrará en vigor el sábado -"esperamos que en colaboración con el ministerio de Sanidad"- perseguirá "ir solo al foco de los contagios": fiestas privadas, botellones en la vía pública o fiestas en el entorno universitario.

Según los datos de la Comunidad, el 28% de los contagios se produce ahora entre los jóvenes de 15 a 29 años (con una Incidencia Acumulada de 582). Además, el 80% de los brotes se dan en el ámbito privado. Solo el pasado fin de semana se han detectado en Madrid 250 fiestas privadas, según Ayuso, y se han denunciado 2.748 botellones desde el 9 de octubre.

Según Ayuso, no habrá toque de queda "porque no tenemos las competencias", y por ello, la orden sanitaria que se presentará el viernes "restringirá las actividades dentro de nuestras competencias", pero "no podemos establecer un toque de queda tampoco por edades porque no tenemos competencias y sería de dudosa constitucionalidad".

El problema en la Universidad

Aguado también ha recordado la importancia de medidas "quirúrgicas" en los focos de los contagios como el entorno universitario. "Se han incoado ya 100 expedientes sancionadores a estudiantes de Universidades con multas de hasta 1.000 euros y expulsiones de entres 15 días y tres meses. Los jóvenes en la universidad son hoy otro importante vector de contagio".

¿Y cómo se controlará entonces la movilidad nocturna? Ayuso ha lamentado "que estos meses ha faltado ley y orden, una reforma legal para no tener que recurrir al estado de Alarma y que la propia vicepresidenta Carmen Calvo prometió el 13 de mayo". Madrid llevará al Consejo Interterritorial de mañana la necesidad de tener "esa cobertura legal" para tomar medidas que afecten a la movilidad, "con restricciones concretas a horas concretas", pero sin estado de Alarma. E insistirá en que esos cierres se hagan "por Zonas Básicas de Salud, una medida que ha dado resultado".

Aguado ha respaldado a la presidenta al lamentar que "es inaceptable no tener a 21 de octubre unas reglas del juego como nación para saber cómo actuar ante cada escenario", y ha reclamado "certidumbre legal" a Pedro Sánchez en el Consejo Interterritorial de este jueves.