Madrid: los coches gasolina anteriores a 2000 y diésel a 2006 no podrán entrar libremente al centro

El gobierno municipal de Manuela Carmena ha aprobado una ordenanza de Movilidad Sostenible revolucionaria y que cambiará la movilidad por coche en la capital de España si acaba ratificándose por el pleno municipal. La junta de gobierno del ayuntamiento ha presentado la nueva ordenanza, desarrollada por la concejal Inés Sabanés, con la colaboración de otras áreas como Desarrollo Sostenible y Salud, Seguridad y Emergencias y el apoyo explícito de las asociaciones de taxis.

Con esta nueva ordenanza, se endurecerá la entrada a los vehículos que dispongan de distintivos medioambientales B y C, el primero de color amarillo y el segundo verde, que sólo podrán entrar en la nueva área de prioridad residencial del centro de Madrid si van a un parking público. Esto supondría que vehículos gasolina anteriores a 2000 y vehículos diésel anteriores de 2006 tuvieran algún tipo de restricción para entrar en esta amplia área restringida. Según informó la DGT en 2016, en caso de coches de gasolina si la matrícula está entre la 0000 BBB (la primera del sistema nuevo) y los últimos números de las letras DVB correspondería el distintivo B. Sin emebargo, para una matrícula temrinada en DVC hasta las más recientes, correspondería una etiqueta C.

Por su parte, en lo diésel si la matrícula es anterior a las letras DVC está considerado entre los más contaminantes por lo que no tiene ni siquiera etiqueta medioambiental ya que habría sido matriculado antes del 2006. Por otra parte, a los coches diésel matriculados entre 2006 y finales del 2013 (matrículas entre DVC y las que finalizan en HVF aproximadamente) les corresponde la pegatina B.

Este área residencial de Centro tiene la característica de que es mucho más grande que las APR que había hasta ahora en Embajadores, Barrio de las Letras, Cortes y Opera. Este área estará definida por Ronda de Toledo y Ronda de Atocha en el sur, el Paseo del Prado y Recoletos hasta Colón en el este, Alberto Aguilera, la calle Princesa y Plaza de España.

"Favorecer a peatones y ciclistas"

Sabanés ha asegurado que con estas restricciones se pretende "conseguir una mayor convivencia y seguridad vial, una movilidad más sostenible y la protección de determinados colectivos, como las personas con movilidad reducida o los entornos escolares u hospitalarios, favorecer el transporte público frente al privado y potenciar la movilidad peatonal y ciclista".

Los vehículos con etiqueta ECO de la DGT y los de Cero emisiones podrán moverse libremente por este espacio restringido. Los ECO anteriormente no podían cruzar las APR. Los vehículos C, B y sin etiqueta no podrán cruzar las APR.

Por otra parte, podrán acceder, en función de su uso y la etiqueta ambiental del mismo, los vehículos de contratistas de las administraciones que presten servicios públicos básicos, los taxis, y los vehículos de arrendamiento con conductor con servicio previamente contratado en la zona, los que presten servicios a la zona, y las motocicletas y los ciclomotores. Además podrán circular los vehículos que accedan a aparcamientos de rotación situados dentro del área siempre que dispongan de distintivo medioambiental de la DGT.

Durante el verano se definirán los aspectos técnicos del cambio en la APR, que se implementará en noviembre.

En este mapa puede verse el recorrido de la nueva área restringida.