Mireia Boya declara que la DUI no fue "cosmética" y buscaba "efectividad real"

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha arrancando su comparecencia como investigada a las 11.10 horas ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que la ha citado por un posible delito de rebelión dentro de la causa abierta contra responsables y dirigentes del procès independentista.

Boya ha llegado al alto tribunal pasadas las 10.30 horas, donde ha sido recibida por una delegación de diputados de ERC y un centenar de simpatizantes llegados de Barcelona y Lleida.

Al término de su declaración, ninguna de las partes -ni Vox ni la Fiscalía- han solicitado que se adoptaran medidas cautelares contra ella, por lo que seguirá en libertad y en calidad de investigada.

"Los días antes al 1-O, agentes de paisano salieron a cazar con porras a los independentistas", ha dicho Boya. Además, ha asegurado que la DUI no fue "cosmética", sino que se buscaba "su efectividad real".

Tras su comparecencia, Boya ha enviado un mensaje a través de Twitter para agradecer a los que asistieron a apoyarle en el Supremo. "Gracias infinitas a los que ha venido, a los que os habéis concentrado, a los que se ha pensado, a los que ha sufrido. Su fuerza democrática y no-violenta ha desbordado el TS. La vía es hablar de política y del legítimo mandato popular. Seguimos!", ha dicho.

Gràcies infinites als que heu vingut, als que us heu concentrat, als que hi heu pensat, als que heu patit. La vostra força democràtica i no-violenta ha desbordat el TS. La via és parlar de política i del legítim mandat popular. Seguim!