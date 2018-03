Llarena alarga al menos hasta el día del pleno su decisión sobre la libertad de Sànchez

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado cinco días a las partes personadas -Fiscalía y acusación- en el caso sobre el 'procés' para informar sobre la petición de libertad del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. Además, Llarena también ha preguntado a las partes sobre las solicitudes de excarcelación del líder independentista Jordi Cuixart, y del exconseller de Interior Joaquim Forn.

Eso significa que no tomará una decisión al menos hasta el próximo lunes 12 de marzo, cuando está convocado el pleno de investidura en el Parlament, por lo que si no toma la decisión antes de las 10.00 horas, Sànchez no podrá personarse y ser investido presidente.

Aunque la acusación popular ejercida por Vox y el fiscal podrían responder al juez antes del plazo fijado y eso podría hacer posible que hubiera una decisión antes del día del pleno, lo cierto es que la resolución del juez marca unos tiempos procesales propios.

El presidente del Parlament, Roger Torrent fechó el pleno este martes minutos después de que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez, que continúa en prisión preventiva y sin fianza desde el 16 de octubre, solicitara al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional su excarcelación para poder acudir.

El número dos de JxCat alega que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente", y el hecho de no concederle la libertad "tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya, dado que se estaría impidiendo la investidura de aquel candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara".

Tribunal Constitucional

Por su parte, el Tribunal Constitucional sí ha tomado una decisión este miércoles: ha rechazado su petición de excarcelación y ha dejado en manos del Alto Tribunal la última palabra al instruir el caso de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Los abogados de Puigdemont ya habían adelantado que si Llarena no da el permiso para que Jordi Sànchez pueda salir de la cárcel para acudir el Parlament, los letrados de la defensa del preso reclamarán al instructor que habilite un mecanismo para que pueda ser elegido presidente desde la cárcel de Soto del Real. Sin embargo, el Constitucional ya decidió por unanimidad anular la posibilidad de investir al entonces candidato a la presidencia, Carles Puigdemont, de forma telemática o a través del voto delegado.

Este dictamen obligó a Torrent a retrasar el primer pleno de investidura y, finalmente, también al expresidente cesado y huido en Bruselas a renunciar el pasado jueves "de forma provisional" a su candidatura para dejar paso a su número dos, Sànchez; aunque con la intención de continuar dirigiendo los pasos del Govern desde Waterloo. Ahora habrá que esperar al dictamen de Llarena para ver si Sànchez puede ser investido o será otro intento frustrado.