Llarena deja a Puigdemont sin los 2.900 euros mensuales que percibía como diputado

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejará de percibir los 2.871,57 euros mensuales que venía ingresando como diputado del Parlament de Cataluña. Es una de las consecuencias directas de la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que este martes ha suspendido sus funciones parlamentarias. El magistrado también ha tomado la misma decisión sobre los procesados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, todos ellos miembros de la cámara de autonómica acusados por rebelión. En otro auto el juez ha concluido su investigación salvo para los consejeros aún fugados, sobre los que deja la causa en suspenso.

El sueldo de diputado era su único ingreso conocido después de que en noviembre renunciase al sueldo que por ley le corresponde como expresidente de la Generalitat -en torno a los 112.000 euros durante cuatro años-. Renunció porque se consideraba presidente y no reconocía la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

No ha sido hasta la derogación del 155 cuando Puigdemont ha pedido de nuevo el dinero como expresidente tal y como confirmó la semana pasada la portavoz del Govern, Elsa Artadi. Según dijo, la Conselleria de Presidencia había empezado a tramitar la solicitud de Puigdemont para acceder a esta prerrogativa: "Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad".

11.200 euros el año pasado

Según consta en el apartado de Rentas anuales íntegras percibidas del Parlamento, Puigdemont cobró sólo en 2017 un total de 11.233,21 euros por su actividad parlamentaria. En su declaración de bienes consta una vivienda valorada en 280.000 euros y 10.8885 euros en el banco. Todo esto mientras hace frente a una hipoteca de 105.195 euros, un préstamo personal de 14.253 euros y los gastos derivados de su fuga.

Huido de la justicia española desde el mes de octubre, Puigdemont se refugió en Bélgica y desde el pasado marzo se encuentra sin poder salir de Alemania donde fue arrestado. En todo este tiempo, él y el resto de diputados fugados no han asistido a ningún Pleno del Parlament. Por ese motivo Ciudadanos presentó el pasado marzo una iniciativa en la Cámara para retirarles el sueldo por no acudir que no ha prosperado. La última palabra en este trámite la tiene la mesa del Parlament en la que los partidos independentistas tienen mayoría.

Los casi 2.900 euros es el sueldo base que les corresponde a todos los diputados, si bien hay complementos cuando además desempeñan otras responsabilidades como es el caso, por ejemplo de Jordi Sànchez, quien fue elegido como presidente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, según advierten fuentes de su entorno, que ya avanzan que recurrirán el auto del juez. A Sànchez le correspondía un complemento de otros 2.885,80 euros por su condición de presidente del grupo, según establece el Régimen Económico del Parlament recogido por este periódico.

Sueldos de 2017

Junqueras figura en la composición de su grupo parlamentario como miembro de la Comisión permanente. En su caso, al menos en la anualidad de 2017 renunció a “percibir cualquier cantidad derivada del régimen económico aplicable a los miembros del Parlamento”, según recoge el apartado sobre las rentas de los diputados. Lo mismo recoge la ficha correspondiente a su compañero de partido Raül Romeva.

El exconsejero de Territorio, Josep Rull percibió una retribución de 10.918,94 euros, mientras que el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, percibió 55.174,12 euros. Turull era presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí. En ningún caso la web del Parlament catalán refleja los datos de lo cobrado en el presente año 2018, pero desde la decisión de Llarena ya no podrán acceder a su sueldo mensual como diputados.