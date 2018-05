Lavapiés, dos meses después de la muerte del mantero Mame Mbaye

Se cumplen dos meses de los altercados que se produjeron en el madrileño barrio de Lavapiés tras la muerte de un mantero. Unos incidentes que se prolongaron durante toda la noche del 15 de abril en los que varios individuos levantaron barricadas en torno a las calles del Oso y Mesón de Paredes.

Seis personas fueron detenidas durante los enfrentamientos con la policía, a la que en un primer momento se la culpó de perseguir al senegalés de 34 años y provocarle la muerte. La autopsia desmintió esta teoría, ya que Mame Mbaye, que así se llamaba tenía una enfermedad congénita en el corazón. Un vídeo que corrió por las redes sociales muestra cómo unos agentes municipales intentaron reanimarle sin éxito.

Las protestas no se hicieron esperar, y al día siguiente 2.500 personas se presentaron en la plaza Nelson Mandela, según la Delegación del Gobierno en la capital, arengados, entre otros, por dirigentes de Ahora Madrid en el Ayuntamiento como Rommy Arce.

Por ahora la calma ha vuelto al barrio. No se han repetido las peleas entre agentes y manteros, las manifestaciones se han apagado y los vecinos no notan nada raro en el ambiente. “Siempre hay policía, a veces pasan pero no hay ningún cambio en lo que es normal”, dice Kevin, que regenta en una cafetería cerca de donde se produjeron los incidentes.

No se han repetido las peleas entre agentes y manteros, y las manifestaciones se han apagado

En una farmacia cercana trabaja Luis Alberto. “Esos días sí que había mucha tensión, nosotros tuvimos que echar el cierre y todo, pero ya prácticamente nada. Lo que sí está pasando mucho es la policía”. Billu tiene un puesto de flores en la plaza de Tirso de Molina: “La policía viene siempre pero no hay control. Hay mucha basura y ladrones. Siempre hay problemas”. Por su parte Laura tiene una panadería y dice que los vecinos no le han comentado nada sobre el incidente, “ni siquiera cuando ocurrió”.

La policía se siente "coaccionada"

“Muchos compañeros nos sentimos coaccionados y no actuamos como deberíamos. Parece que desde el Ayuntamiento apoyan más a los senegaleses que a nosotros”, relatan fuentes de Policía Local, que señalan que tres agentes están denunciados ante Fiscalía por “mala praxis” durante los incidentes en el barrio.

"¿Dónde se ha visto que la alcaldesa Manuela Carmena reciba a la semana de lo ocurrido al sindicato de manteros y con nosotros no se haya reunido para pedirnos disculpas?", dicen otras fuentes policiales, que indican que los ánimos entre los agentes "es bajo", sobre todo desde que se hiciese hace dos años un escrache al delgado de Seguridad Ciudadana, Javier Barbero.