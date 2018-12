LauraSomosTodas: apoyo masivo en las redes sociales tras la muerte de Laura Luelmo

Durante la mañana del pasado lunes, la Guardia Civil hacia oficial que el cuerpo encontrado en El Campillo (Huelva) era el de Laura Luelmo, la profesora desaparecida hacía casi una semana. Desde entonces, las redes sociales se han volcado con la profesora natural de Zamora, bajo el hashtag de #LauraSomosTodas.

Según informó Europa Press, fuentes de la investigación sospechan que se trata de un caso de muerte violenta.Tal y como apuntan las hipótesis de la Guardia Civil, Laura Luelmo salió a correr durante la tarde del pasado miércoles, cuando fue asesinada.

El suceso ha conmocionado a la opinión pública, ya que de ser cierta la teoría de la benemérita, se trataría de un nuevo caso de violencia machista. Hecho que ha levantado un enorme apoyo en las redes sociales a favor de la causa feminista y en honor a la ya fallecida Laura Luelmo.

Gran parte de los tuits que se han generado junto a la campaña #LauraSomosTodas llevan la imagen que la joven profesora publicó por última vez. Se trata de una ilustración que ella misma realizó y que va en apoyo al feminismo y a la manifestación del pasado 8 de marzo, con un lema que reza: "Tu oportunidad eres tú".

Así, Twitter se ha llenado de tuits acompañados de la ilustración que Laura Luelmo publicó por última vez.

- No vuelvas sola de noche ✔- No te acerques a desconocidos ✔- No vistas provocativa ✔- No salgas sola por el campo ✔- No las violes y asesines ❌ #LauraSomosTodas

Rabia y dolor por nuestra hermana #LauraSomosTodas. No hay excusa, no hay peros, no fue su ropa, no fue el alcohol, no fue la noche, NO. Era una mujer, simplemente eso. Compartimos su preciosa ilustración como homenaje. Seguiremos en la lucha hermana💜, que la tierra te sea leve. pic.twitter.com/0u8RQQYWDy