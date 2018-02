José María García apunta que Villar Mir pagaba comisiones para hacer obra pública

El periodista José María García ha dejado entrever que el empresario y expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir le confesó que "pasaba por caja para hacer obra pública" en una entrevista con Jordi Évole para Salvados difundida este domingo por La Sexta.

"Llego un día a un empresario importantísimo, cazado 'in fraganti', y le digo, 'tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país...¿por qué estás comprando a políticos?, comenzó diciendo García, que luego reprodujo la respuesta del empresario: "Tengo una empresa de más de 30.000 obreros, si no hago obra pública no puedo sobrevivir...y para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja".

"¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor?", le preguntó Évole a su colega. "Sí, claro, era un constructor, importantísimo, con cargos políticos, que había sido ministro..."

"Son ya muchas pistas...¿empieza por Villar y termina por Mir?", le inquirió Évole. "Empieza por V y acaba por R", zanjó García con una sonrisa.