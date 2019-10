Jordi Sànchez: "Nosotros guardamos más de 6.000 urnas y el Supremo no puede preservar una sentencia"

El expresidente de la ANC y cabeza de lista de JxCat a las elecciones generales, Jordi Sànchez, ha contrastado este domingo el secretismo con el que se ocultaron las urnas del 1-O con las filtraciones de la sentencia por el proceso independentista.

"Ya tiene narices que el 1-O preservamos en la más absoluta discreción más de 6.000 urnas buscadas por miles de policías y decenas de periodistas y ahora el Supremo no puede preservar la discreción de una sentencia", ha criticado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Ja té nassos que l’1O vàrem preservar a la més absoluta discreció més de 6.000 urnes buscades per milers de policies i desenes de periodistes i ara el Suprem no pot preservar la discreció d’una sentència.Marchena, no em crec la reva indignació pic.twitter.com/CYJfauzbNL