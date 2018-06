Investigan una supuesta agresión sexual de dos hombres a una joven pontevedresa

En concreto, según han informado fuentes policiales, una joven vecina de Pontevedra de 19 años ha denunciado en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional haber sido víctima de una agresión sexual por parte de dos hombres que la abordaron en el portal de su casa en la madrugada del jueves 14 al viernes 15 de junio.

Según el relato de la mujer, los individuos que la asaltaron llevaban la cara tapada, por lo que no logró identificarles. La denuncia se formalizó a primera hora de la tarde del viernes, por unos hechos supuestamente ocurridos sobre las 5.00 horas.

La chica explicó en comisaría que regresaba a casa a esa hora y, al entrar en su portal, dos chicos la abordaron, la cogieron y la sometieron a una serie de tocamientos en sus partes íntimas. Ella se resistió, pero ellos lograron sacarle la ropa interior, se propasaron y, además, la golpearon, ha indicado en su denuncia.

La resistencia física que opuso la joven a sus agresores impidió que estos consumasen una violación con penetración, han señalado las mismas fuentes. La chica sufrió heridas en el pómulo y en el labio por las que, después de presentar la denuncia, fue a un centro de salud.

La Unidad de familia y mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Pontevedra ha abierto una investigación para tratar de localizar a los autores de la supuesta agresión sexual. Los hechos están también en conocimiento de la Fiscalía Provincial.

La joven también publicó lo ocurrido en una historia de la red social Instagram. "Me cogieron, me forzaron y me pegaron", relató la joven, que añadió que, además, los dos agresores tenían acento andaluz o canario, pero no puede concretar exactamente cuál.

La publicación la realizó en su cuenta de Instagram y personas que la siguen difundieron la historia acompañándola de detalles, como que los hechos ocurrieron en el entorno del Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Esa publicación va acompañada de una imagen en la que se distinguen las lesiones sufridas y de una petición para que se difundan los hechos. "Si siguen por ahí, por favor, andad con ojo y, por si acaso, no vayáis solas por la noche", advierte.