Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión ante la sede de ERC de Badalona (Barcelona) en la que presuntamente una persona recibió este viernes distintos ataques verbales y físicos por parte de otra, ha informado este sábado el cuerpo policial a Europa Press.

Los servicios de emergencia recibieron este viernes sobre las 10.15 horas una llamada en la que la persona presuntamente atacada indicaba que había recibido una agresión por parte de otra persona que había huido.

Se prestó atención sanitaria al afectado y después se peinó la zona para localizar al presunto agresor, aunque los agentes no lo lograron encontrar.

La víctima ha denunciado los hechos, pero al mostrarse nervioso y alterado acabó faltando el respeto a los agentes de los Mossos, por lo que también se le ha denunciado a él administrativamente.

Según ha explicado ERC Badalona en su cuenta de Twitter, la víctima habría sido atacada por una persona que arrancaba carteles a favor de los políticos soberanistas presos.

Agressió avui davant el local d'@ERCBadalona. Un ciutadà ha estat atacat per una persona que hi arrencava cartells a favor dels presos. No ens faran callar. #Badalona⬇️ Comunicat transversal de condemna dels fets, ja denunciats, i per exigir respostes. https://t.co/CmUJHjxwDhpic.twitter.com/rdYRe9Kz5h