Investigan al Ayuntamiento de Almería por un centro comercial que amenaza la salud de los vecinos

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Almería investiga una concesión del Ayuntamiento de la ciudad para la construcción de un centro comercial en Torrecárdenas de la empresa Bogaris que, según una denuncia presentada, tiene “graves deficiencias”, supone un riesgo para la salud de los vecinos y amenaza con dejar sin agua a siete municipios de la comarca del Bajo Andarax.

En una providencia de este martes a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Juzgado, a instancias de la Fiscalía, le comunica al consistorio la existencia de esta investigación y le pide que le aporte diversa documentación relacionada con el proyecto como el expediente administrativo. También le solicita que informe sobre las deficiencias denunciadas.

La jueza María del Mar Cruz Moreno quiere saber la “gravedad y efectos” de estas imperfecciones, “su subsanación y en caso de no haberse subsanado, las razones de no haberse hecho, pese a tener conocimiento de ellas”. La providencia le recuerda al Ayuntamiento que, según consta en la documentación aportada, se le instó a que adoptase las medidas necesarias “en tanto no exista un informe de la concesionaria que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado las irregularidades”.

"Graves deficiencias"

El servicio municipal de aguas de la capital almeriense emitió un informe en marzo de 2015, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que ya constaban estas "graves deficiencias", relacionadas con la red hídrica y su posible afección a los ciudadanos. En el documento se apunta que no se han llevado a cabo las oportunas obras para subsanar los mismo fallos que ya indicaron en un escrito anterior.

La providencia del Juzgado pide también a la Consejería de Medio Ambiente que “a la mayor celeridad” informe sobre la naturaleza de “las deficiencias denunciadas y el posible riesgo para la salud de las personas o del medio ambiente que puede, en su caso, provocar su existencia y no subsanación”.

La situación fue denunciada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). Entre las presuntas deficiencias señaladas por AMAyT, se encuentran que el montaje de la tubería de abastecimiento procedente del río Andarax transcurre por la urbanización a una cota inferior a las infraestructuras de saneamiento, que se incumple la orden que regula la instalación de tuberías de saneamiento, y la ordenanza municipal sobre la normalización de elementos constructivos para las obras de urbanización.

El Juzgado le pide también a los denunciantes que faciliten la identificación completa de la Gerencia del Centro Comercial, así como de los arrendatarios y propietarios de los locales comerciales del Centro Comercial.