González niega su relación con la caja B: "Mercado se quejaba de que no le hacía caso"

“Según la rumorología, Horacio Mercado se quejaba de que no le hacía caso”. De este modo, el exvicepresidente de la Comunidad Madrid Ignacio González trató de poner tierra de por medio en la Audiencia Nacional entre su gestión y la presunta caja B del PP de Madrid. Según dijo, jamás recibió ni dio órdenes de contratar con las empresas de Horacio Mercado, la figura clave en la investigación de la presunta financiación irregular de los populares madrileños con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como ideóloga.

Los investigadores creen que este empresario argentino ayudó al partido a desviar fondos y en contraprestación se decidió que el Gobierno de la Comunidad contratase preferentemente servicios a sus empresas de marketing. Mercado jugó por tanto un papel parecido al que desempeñó Francisco Correa en la trama Gürtel. La decisión de darle preferencia se tomó en una reunión clave en 2004 con presencia del propio Mercado y la presidenta Esperanza Aguirre entre otros consejeros, incluyendo el propio González.

Este fue uno de los puntos que tuvo que aclarar el que fuera número dos de Aguirre cuando el pasado 17 de octubre acudió a declarar como imputado a la Audiencia Nacional, según el audio de su testimonio al que ha tenido acceso íntegro Vozpópuli. Fue pasada la media hora de interrogatorio cuando la Fiscalía comenzó a preguntarle por aquella reunión de 2004. González admitió el encuentro, pero apenas aportó detalles del mismo salvo la presencia del propio Mercado, quien presentó una propuesta de logo para la Comunidad que acompañaba el lema Madrid, la suma de todos.

"Mercado ha mentido"

Según las pesquisas, la Vicepresidencia que él dirigía era la encargada de canalizar esas contrataciones, pero González negó tal extremo. “Se centralizó la supervisión, pero no la contratación”, puntualizó al tiempo que añadió que aquello era una dinámica heredada de los tiempos en los que Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí fue cuando deslizó el malestar que Mercado tenía con él.

“Creo que en aquellos años el señor Mercado se quejaba de que yo no le atendía y que yo no le hacía caso”, expuso el investigado. “¿Y por qué le tenía usted que atender?”, preguntó la fiscal ante la que González especuló con que quizá alguna vez el empresario pidió reunirse con él y no lo aceptó. “Desde luego, a mi nadie me pidió que contratase al señor Mercado y si me lo hubiese pedido así tal cual no lo hubiera hecho. Nunca jamás he ordenado que le contratasen". La fiscal le interrumpió para advertirle de que Mercado ya ha declarado en la causa. “Pues ha mentido”, replicó el exvicepresidente.

González se escudó en numerosas ocasiones a su falta de recuerdo, incluso cuando fue preguntado si su amigo personal Borja Sarasola,investigado por estos hechos, fue jefe de gabinete de Aguirre. Sobre la competencia para contratar servicios de publicidad a Mercado, despejó hacia el área de Comunicación, pero dijo no recordar quién era su responsable. Minutos antes sí había declarado que la encargada de ese Departamento era Isabel Gallego, también investigada por estos hechos.

Fueron dos horas de declaración y casi desde el primer minuto la Fiscalía se lanzó a preguntarle por la figura del gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. Según la Justicia, era la persona de máxima confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre y el guardián de la presunta caja B del partido.

Beltrán Gutiérrez

Las preguntas del Ministerio Público giraron en principalmente en torno a la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007 en la que Ignacio González actuó como director. Sin embargo, que el fuera durante años número dos de Aguirre se desvinculó en todo momento de las actividades de Gutiérrez: “Nunca he tenido una participación ni responsabilidad que tuviese nada que ver con la gestión administrativa ni económica, ni en el partido ni en las campañas”.

En varias ocasiones González se escudó en esa idea de que la gestión económica no era su responsabilidad. “No apelo a su responsabilidad, sino a su conocimiento”, le espetó la Fiscalía, que le llegó a preguntar directamente si tenía conocimiento de la financiación ilegal: “¿Sabe si (Beltrán Gutiérrez) llevaba una doble contabilidad?”. Pero el exvicepresidente aseguró desconocerlo.

VÍDEO 3:

Las preguntas insistieron acerca de quién nombró a Gutiérrez, ante quien tenía que rendir cuentas, si en la reuniones se hablaba del techo de gasto… Nada hizo que González arrojase luz sobre este punto: “No sé si rendía cuentas a alguien, al director de campaña, no”. Según declaró, su labor como director de campaña era diseñar la estrategia política y llegó a poner como ejemplo la decisión de acudir a hacer actos de campaña a aquellos lugares en los que hubiesen inaugurado más obras.

Algunas de las cuestiones también tuvieron que ver con Fundescam, según los investigadores uno de los focos a través de los que se canalizaba esa financiación ilegal. Al menos en el año 2007, González era patrono de la misma bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre. “Yo de Fundescam no conozco más que el trámite administrativo de liberar el dinero a las fundaciones. Todos los años es igual. Hay un comité de evaluación y a partir de ahí no hay más participación”, zanjó.

Su relación con Aguirre

En cuanto a su relación con Aguirre, González también matizó la presunta cercanía que le unía a ella. Fue en un momento en el que le preguntaron acerca de los fondos Prisma, relacionados con un programa de subvenciones a municipios madrileños, también bajo sospecha. Desde el Ministerio Público querían saber por qué se firmó un convenio para que la empresa pública Arpegio -controlada por el exconsejero Francisco Granados- pasó a gestionar parte de ese dinero.

VÍDEO 2:

“¿Sabe si se lo pidió Granados a la presidenta (Aguirre), usted era una persona muy cercana a la presidenta?”, le preguntó la Fiscalía. “Tan cercano como el resto de los consejeros”, puntualizó el exvicepresidente. El Ministerio Público precisó que se refería a que sus despachos estaban en el mismo edificio. “Perdone, pero por el hecho de la cercanía a mi no me contaba lo que le decía al consejero de Sanidad o al Consejero de Medio Ambiente, sinceramente”, sentenció González.

En otro punto se su declaración, González negó ante el juez haber participado en una reunión que supuestamente se celebró en la Asamblea de Madrid el 7 de junio de 2012. Según la Fiscalía Anticorrupción, en aquel encuentro el expresidente pidió "un millón y pico de euros" para campañas del PP de Madrid al entonces responsable de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. "Yo con este señor no he tenido nunca ninguna reunión y mucho menos para pedirle eso que dice usted de inflar contratos", respondo a la fiscal.

De Indra, una de las empresas investigadas, González dijo que tan solo conocía al expresidente, Javier Monzón, pero lo enmarcó en una relación institucional. Negó haberle pedido el desvío de fondos: "Jamás le he pedido a Indra ni a ninguna empresa".

Madoz y la empresa Swat

González también tuvo que contestar a las preguntas que le formularon las fiscales sobre Juan Miguel Madoz, administrador único de la empresa Swat SL. Se trata de un empresario que trabajó para el PP en la campaña de 2007 de forma irregular, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus oficios. El exvicepresidente afirmó conocerle pero matizó que era uno de tantos especialistas en estudios electorales que ofrecía sus servicios al partido. En su interrogatorio si reconoció que el Gobierno de la Comunidad se reunión con él en encuentros en los que estuvo presente Aguirre.