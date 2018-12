Guerra de sindicatos en la Policía a punta de pantallazos de whatsapp

El sindicato policial ASP, autoproclamado como parte del movimiento de "regeneración sindical" junto a Jusapol en la Policía, ha denunciado un intento de boicot por parte del SUP, el sindicato policial mayoritario con alrededor de 20.000 afiliados, a las puertas de las elecciones del Consejo de la Policía en mayo de 2019.

Desde la ASP, a la que están afiliados unos 5.000 policías que actualmente no tienen representación en el Consejo, han sacado a la luz unas capturas de pantalla de whatsapp de exintegrantes de ASP para denunciar "el caballo de troya" que se habría colado en el comité provincial de Madrid, un "pilar" del sindicato.

Estos 'pantallazos', denuncia ASP, forman parte de una "práctica de la vieja política" y de una campaña de boicot a los sindicatos de la "regeneración". Los pantallazos, según el sindicato, se han hecho sobre conversaciones enviadas entre teléfonos de ASP y prueban que unos "topos" boicotearon al sindicato en Madrid a fin de fomentar una desafiliación que beneficie al SUP - sindicato este último que tiene que actualmente siete de 15 representantes en el Consejo de Policía.

"Hacemos públicos los pantallazos en los que el comité provincial de Madrid se afilia al SUP el 13 de diciembre de 2018 y planean reventar ASP en el mes de enero a las puertas de las elecciones al Consejo de la Policía", dice ASP, que informa haber expulsado del sindicato al comité de Madrid tras detectar estos pantallazos y critica "este tipo de acciones faltas de ética de la vieja política".

Estos whatsapps, remarcan fuentes de ASP a Vozpópuli, fueron enviados desde teléfonos de personas entonces integrantes de ASP. "Este mensaje va dirigido a todos vosotros, delegados del SUP, para que habléis con los delegados, vocales y por supuesto afiliados de ASP de vuestras dependencias (a la mayor brevedad) para que conozcan que en el SUP pueden confiar, que serán acogidos y defendidos por nuestra organización en todo lo que necesiten", dice otro de los whatsapps.

"Que acudan a la Justicia"

Contactados por Vozpópuli, desde el SUP se desligan de cualquier intento de boicot y han contestado a este periódico que no van a hacer una valoración de lo que califican una "denuncia pública" que no ha llegado a los tribunales.

"No tenemos constancia de que haya ninguna denuncia en Justicia, se trata de conversaciones aparentemente privadas, que están protegidas por la Constitución. Somos todos policías. Hace tiempo abandonamos el y tú más. Esto no aporta nada, nos divide y genera tensiones. Que acudan a la Justicia. Son problemas internos de esa organización. No queremos entrar en polémica, resta. No queremos desestabilizar a nadie", responden desde el SUP a Vozpópuli.