La Guardia Civil dice que no puede expulsar al agente de La Manada sin sentencia firme

El guardia civil miembro de La Manada, Antonio Manuel Guerrero Escudero, no puede ser expulsado del Cuerpo hasta que haya sentencia firme sobre el abuso sexual cometido a una joven en las fiestas de los Sanfermines en 2016, según han explicado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

El Ministerio de Defensa ha anunciado este jueves la expulsión de las Fuerzas Armadas del integrante de La Manada que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, una vez finalizado el expediente administrativo por condena por delito doloso que le fue abierto después de que la Audiencia Provincial de Navarra condenara al grupo de cinco jóvenes a nueve años de prisión por abusos sexuales.

El caso del Guardia Civil no es el mismo, según argumentan desde el Cuerpo, y la situación de Guerrero no podrá ser resuelta hasta que los tribunales dicten sentencia firme. La condena por abusos sexuales fue recurrida tanto por la víctima como por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Pamplona.

Jesús Cabezuelo tenía compromiso con las Fuerzas Armadas hasta cumplir los 45 años, lo que se denomina Compromiso de Larga Duración (CLD). Esto ha hecho posible que el Ministerio de Defensa haya decidido rescindir este compromiso, en virtud de la Ley de Tropa y Marinería.

Sin embargo, esa figura de contrato temporal no existe en la Guardia Civil, por lo que el Cuerpo no puede decretar la expulsión de Guerrero sin sentencia firme, según el artículo 3.2 de la Ley de la Carrera Militar. Desde su salida de prisión el pasado mes de junio, el guardia civil se encuentra en situación de servicio activo aunque no se le ha asignado ningún destino.