Guadiana del Caudillo recurre ante el Supremo la sentencia que le obliga a quitar una placa sobre Franco

El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz) recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) que le obliga a eliminar el escudo y la placa conmemorativa que recuerda a Francisco Franco en su fachada.

En un comunicado, el Consistorio afirma que no está conforme a la resolución del TSJEx, al considerarla "no ajustada a derecho" y añade que la identidad de un pueblo "no puede borrarse por ley, al afectar a un derecho fundamental inalienable e imprescriptible consagrado en la Constitución".

Además, recuerda que al Ayuntamiento le han dado la razón hasta ahora seis sentencias judiciales en relación al mantenimiento del nombre del municipio, de la placa de inauguración y del escudo que presiden su fachada.