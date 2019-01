Marlaska dice que ahora la prioridad es esclarecer las causas de la "trágica" muerte de Julen

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación horas después del rescate del cuerpo sin vida del pequeñoJulen Roselló para informar de que la Guardia Civil investiga ya las circunstancias del suceso que provocó la caída al pozo del menor el pasado domingo 13 de diciembre.

“Estos 13 días se ha hecho todo lo humana y técnicamente posible desgraciadamente no hemos podido rescatarlo con vida, pero el trabajo no ha terminado, en concreto el de la Guardia Civil porque ahora resta la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido este suceso. Dejemos que este trabajo se haga con la misma coordinación del rescate y sigamos arropando a la familia de Julen”, ha dicho en una rueda de prensa convocada en el Ministerio en la que ha calificado los hechos como un "trágico suceso".

Grande-Marlaska ha explicado que hasta ahora la prioridad era encontrar con vida al pequeño, pero que la Guardia Civil ya se centra en dar con las razones de este accidente. No obstante, el ministro no ha aportado ningún detalle al respecto, ni siquiera si la excavación del pozo de más de cien metros por el que se accidentó Julen contaba con los preceptivos permisos, algo que ya se ha confirmado que no se daba.

Ante las preguntas de los periodistas, el titular de Interior ha recordado que la Guardia Civil actúa en labores de Policía Judicial a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga y que se trata por tanto de unas pesquisas ya judicializadas. No ha contestado acerca de si existe ya alguna imputación o si se investiga la retirada de tierra que cubría el pozo. Ha pedido por ello no entrar en especulaciones y esperar a que los hechos estén confirmados. Ha dicho desconocer también si ya hay resultados de la autopsia que se le practicará a Julen, que será remitida al Juzgado.

"Ingeniería humanitaria"

El motivo de la comparecencia del ministro ha sido principalmente el de poner en valor la coordinación e implicación de las administraciones públicas y privadas en este rescate y como responsable de la seguridad ha hecho especial hincapié en el papel de la Guardia Civil. "Durante muchas horas España ha tenido la esperanza de encontrar a Julen con vida y ese ha sido el propósito de todas las instituciones. Desde el domingo 13 todos hemos hecho una labor de ingeniería humanitaria con la participación de cientos de personas. Todas las instituciones se han coordinado perfectamente, han puesto todo.

Interior ha difundido este sábado un extenso listado con todas las administraciones entidades privadas que han participado en el rescate. Por parte del Gobierno ha intervenido la Subdelegación del Gobierno en Málaga, a nivel autonómico la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Totalán en el ámbito local. Los recursos aportados son de Guardia Civil, Bomberos, apoyo logístico y voluntarios de Protección Civil.

El equipo que ha intervenido en el último tramo del rescate ha estado integrado por 8 mineros de la brigada de rescate de Hunosa, procedentes de Asturias, otros ocho agentes del Servicio Especial de Rescates e Intervención en Montaña (SEREIM) de la Guardia Civil y ocho componentes del Consorcio de Bomberos de Málaga.

Por su parte, el listado de empresas privadas se extiende hasta 40 entidades, incluyendo el uso de drones. Todos los trabajos han estado dirigidos por los ingenieros Antonio Nieto y Ángel García Vidal a la cabeza de hasta once grupos de ingenieros.