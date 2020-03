Melilla propone la intervención del Ejército en los barrios que eluden el confinamiento

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha propuesto que el Ejército intervenga en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los barrios de esta localidad que no están respetando el confinamiento. En declaraciones a Vozpópuli, De Castro justifica la recomendación que lanzó en la conferencia virtual de presidentes autonómicos ante Pedro Sánchez, y llama "irresponsables" a los vecinos de los barrios periféricos que incumplen la reclusión.

"En Melilla el aislamiento, que en un principio puede ser una ventaja, se puede convertir en una ratonera. Podemos convertirnos en un espacio cerrado y sin posibilidad de salir, contagiándonos unos a otros", destaca este cargo político de Ciudadanos que considera que en el caso de Melilla, situada a unos 300 kilómetros de la Península y cuya frontera con Marruecos está cerrada, es todavía más importante que la gente se quede en casa.

"El problema es que la gente no es responsable. No toda, la mayoría de la gente sí, pero hay barrios periféricos, como El Rastro, La Cañada, Regente... ahí están viviendo como si no pasara nada", lamenta Eduardo de Castro, que justifica de esta forma su petición de que haya un confinamiento total": "Hay gente a la que le da igual las normas y no las respetan, porque no tienen educación, porque son unos irresponsables...".

"Como si no pasara nada"

Y como ejemplo de esta forma de actuar "irresponsable", De Castro dice que este mismo lunes vecinos de las zonas de El Rastro y la Carretera de Hidúm permanecían en las calles "como si no pasara nada". "Los mercados oficiales están cerrados, pero en El Rastro y en otras zonas van un poco a su aire", denuncia el presidente melillense, que considera que esta forma de actuar es "peligrosa", porque además "se mueven fuera de sus barrios".

La Delegación del Gobierno en esta ciudad autónoma ya ha tomado una decisión al respecto. Ha ordenado elevar la presencia policial en los barrios de Averroes, Tiro Nacional, Cabrerizas y Carretera Hidum. Sin embargo, para el presidente de la ciudad este refuerzo no es suficiente.

Si creemos que puede ser necesario, [podríamos] usar al Ejército en estos barrios que no están obedeciendo, y no sólo para que sancionen, que también

"La propuesta es, si fuera necesario, que utilicemos al Ejército como Policía", indica De Castro, que completa su planteamiento: "Si creemos que puede ser necesario, [podríamos] usar al Ejército en estos barrios que no están obedeciendo, y no sólo para que sancionen, que también".

Apoyo del Ejército

"Yo creo que si se demuestra o se considera que si en esos barrios no hay Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suficientes, como apoyo tendría que estar el Ejército. Si los militares están en muchas ciudades, ¿por qué no pueden estar aquí?, se pregunta este político de Ciudadanos que pone como ejemplo la actuación que lleva a cabo en Madrid la UME.

De Castro niega, por el contrario, la posibilidad de que su ciudad pueda sufrir desabastecimiento, aunque sí reconoce que con el cierre de las fronteras con Marruecos algunos productos de la cesta de la compra, como por ejemplo el pescado, podrían encarecerse.

El máximo dirigente de la Ciudad Autónoma de Melilla reclama, en el mismo sentido que el Ejército de Tierra, la presencia en la costa de los buques de la Armada que tengan capacidad de asistencia sanitaria. Y todo para completar los medios sanitarios para luchar contra el coronavirus.

Seis UCI

"Tenemos ahora mismo en el Hospital Comarcal seis UCI, que se podrían ampliar a siete, no hay más. Una UCI en Melilla no se puede hacer rápidamente, como en Madrid. Por eso, el problema no es el número de afectados que tenemos ahora, sino que este se multiplique. Aquí el personal sanitario también se puede poner enfermo, porque no tienen ni mascarillas ni protección", completa.

De Castro considera que, lejos de relajarse la reclusión, el Gobierno central debería optar por el confinamiento total. "Si la orden se hubiese aprobado el 12 o 13 de marzo, la gente de Melilla no habría salido de puente. Una gente que fue un poco irresponsable porque se advirtió que no era conveniente. Y algunos al volver se trajeron el virus. Sobre todo gente que venía en los vuelos procedentes de Madrid", resalta.

Los vuelos de Madrid han sido el motivo, según De Castro, por el que los contagios de Melilla se han disparado: "Pasamos de dos el viernes, que es cuando se tenía que haber cerrado, a 25 el domingo; y ya estamos en 28", concluye el alcalde-presidente, que destaca que el número de afectados podría ser superior, ya que no se están haciendo test rápidos: "Aquí estamos enviando las pruebas vía aérea a Madrid". Este fin de semana el avión que cumple este objetivo no pudo despegar por el mal tiempo, por lo que se tuvo que recurrir a un helicóptero de la Guardia Civil.