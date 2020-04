El Gobierno recurrió a Amancio Ortega para traer las mascarillas defectuosas desde China

El Gobierno abrió un procedimiento de contratación de emergencia para importar desde China 8,8 millones de mascarillasadquiridas a la firma Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd. Un lote del que forman parte las 400.000 unidades defectuosas que se distribuyeron entre las administraciones y sobre las que ya se ha ordenado su retirada de urgencia. El Ejecutivo español desembolsó más de 31 millones de euros para importar el material, cuantía que no incluía su traslado. Ese trabajo lo delegaron en la firma Inditex, la firma fundada por Amancio Ortega.

El contrato del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso Vozpópuli detalla los pormenores de la operación: 2,1 millones de mascarillas de la firma Garry Galaxy -de la que forma parte el lote defectuoso-, 700.000 unidades de la empresa HeNan YADU Industrial y 6 millones de Shangay Dasheng Health Products Manufacture. Todas ellas de calidad FFP2.

El Gobierno justifica el procedimiento de contratación de emergencia "por la situación creada con el avance exponencial" del coronavirus: "A fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras". Y añade: "Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada".

Las cifras del contrato

La empresa que hizo de intermediaria fue Hangzhou Ruining Trading. El contrato detalla un pago de 25,8 millones de dólares por las mascarillas, que al cambio equivale a 23,89 millones de euros. Una vez incluidos el IVA, tasas y aranceles, el total asciende a 31,3 millones de euros. El Gobierno adelantó el pago de 23,8 millones de euros para asegurarse de que ningún otro competidor se hiciera con la mercancía.

Esa cantidad no incluía los gastos de transportes. Sanidad delegó esa función en la empresa creada por Amancio Ortega, ahora dirigida por Pablo Isla: "El transporte de esta mercancía se va a realizar utilizando la capacidad logística de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.)", reza el contrato firmado por el departamento dirigido por Salvador Illa.

Críticas de Podemos a Inditex

El apoyo logístico de Inditex no fue suficiente para que Unidas Podemos, partido que integra el actual Gobierno de España, frenase sus críticas a la compañía y a su fundador, Amancio Ortega. El contrato de importación de las mascarillas se rubricó el 20 de marzo. Sólo tres días después, Pablo Echenique propuso que el creador de Inditex donase la mitad de su fortuna a la lucha contra el coronavirus:

Amancio Ortega, que no ha firmado este compromiso https://t.co/dEz17mYKDa, tiene unos 72 mil millones de euros. La mitad son 36 mil millones.Sería muy buena noticia que firmase junto a Gates el compromiso y todo ese dinero se destinase a hacer el bien.Por ejemplo — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) March 23, 2020

Históricamente, Inditex ha sido objeto de críticas por parte de altos cargos de Unidas Podemos, incluido el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros. En noviembre de 2019 arremetieron duramente contra el "señorito" [en referencia a Ortega] por sus donaciones hospitalarias: "España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas".

En la actual crisis sanitaria, la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz se ha desmarcado de la línea habitual de Unidas Podemos y ha defendido a la compañía textil por no aplicar un ERTE a sus trabajadores.