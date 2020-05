Sánchez recula y pacta con Ciudadanos prorrogar la alarma solo hasta el 7 de junio

La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición PSOE-Podemos ha obligado a Pedro Sánchez a renunciar a la prórroga de 30 días delestado de alarma por el coronavirus que quería solicitar al Congreso. El Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para rebajar la extensión de la alarma a 14 días, en contra del criterio que ha defendido el presidente del Gobierno hasta hace unas horas. Sánchez aspiraba a una última prórroga de "alrededor de un mes" para prolongar el confinamiento general hasta el final del proceso de desescalada, previsto para finales de junio.

Sánchez pedirá este miércoles la quinta prórroga del estado de alarma al Parlamento. Y repetirá los apoyos que salvaron el anterior decreto: PNV y Ciudadanos. La falta de respaldos ha forzado al Gobierno a rectificar el plan de prolongar la alarma durante un mes que anunció el jefe del Ejecutivo en su alocución del pasado sábado.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por recuperar a ERC, la formación independentista ha vuelto a dar la espalda a PSOE y Podemos. Y La Moncloa ha entablado una negociación contra reloj con Ciudadanos y en pleno Consejo de Ministros para asegurarse los apoyos parlamentarios. La formación de Inés Arrimadas aseguró este lunes que no aceptaría una prórroga de la alarma 30 días o más, pero que se plantearía hacerlo en "un plazo razonable".

Cs dijo que no entendía por qué Sánchez quería un cambio más allá de dos semanas si no era para no tener que comparecer en el Congreso